donderdag 7 september 2023 om 18:09

Tweede ritzege Juan Sebastián Molano in Vuelta: “Terugkeren na ongeluk was niet makkelijk”

Na zijn tweede ritzege ooit in de Vuelta a España dacht Juan Sebastián Molano terug aan zijn trainingsongeluk van dit voorjaar in België. Eind maart liep hij een hersenschudding en een gebroken teen op bij een botsing met een auto. “Ik ben heel blij om nu te winnen, want terugkeren na dat incident was niet makkelijk”, vertelde hij.

“Ik voel mij erg goed en ik ben heel blij”, zei Molano met gevoel voor understatement nadat hij in Zaragoza de etappe had gewonnen, voor Kaden Groves en Boy van Poppel. “Ik wil de ploeg graag bedanken, iedereen was geweldig vandaag. Deze zege is voor iedereen bij het team en mijn familie. Ik ben blij om weer te winnen in de Vuelta, na mijn ritzege van vorig jaar.”

Molano wist dat hij tegen een sterk Alpecin-Deceuninck moest opboksen. UAE Emirates mengde zich pas in de finale in het sprintgeweld. “Wij hebben ook renners in het algemeen klassement, maar het team heeft geweldig voor mij gewerkt. Vooral Marc Soler en Rui Oliveira hebben mij goed begeleid. In laatste bocht kozen we het goede moment”, jubelt hij. “Deze overwinning is er ook voor alle Colombiaanse fans.”

‘Dit voelt ook een beetje als mijn overwinning’

Rui Oliveira was dus goud waard voor Molano. “Het was een chaos”, vertelde de Portugees tegen Eurosport. “Onze strategie was om aan de linkerzijde te komen, want we wisten dat het belangrijk was om goed te timen vanwege de tegenwind. Met nog 500 meter te gaan was het een chaos om aan de binnenkant van de bocht te komen.”

“Met nog een kilometer te gaan kwamen we al vast te zitten, maar ik had goede benen en wist dat ik een goede lead-out kon doen”, aldus Oliveira. “Ik besloot daarom aan te gaan met nog 450 meter te gaan. Ik wist dat Molano in mijn wiel zat, dus toen hij over me heen ging bleek het perfect. Het voelt ook een beetje als mijn overwinning.”