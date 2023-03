Voorjaar Juan Sebastián Molano zit erop na zwaar trainingsongeval

Juan Sebastián Molano zal zondag niet van start gaan in Gent-Wevelgem. De Colombiaan heeft bij een trainingsongeluk onder meer een hersenschudding en een gebroken teen opgelopen. Hij komt de komende weken niet in actie, meldt zijn ploeg UAE Emirates.

Molano was vrijdag, tijdens de E3 Saxo Classic, aan het trainen in Vlaanderen. Daarbij botste hij een auto die af wilde slaan. De 28-jarige sprinter schoot over de motorkap van de wagen, terwijl zijn fiets enkele meters verderop belandde.

Onlangs won Molano de GP de Denain voor Tim van Dijke. Daarna was hij nog zevende in de Bredene Koksijde Classic en negende in Classic Brugge-De Panne.

Unfortunately @sebasmolano_ will be ruled out of @GentWevelgem having sustained numerous injuries in a training crash in Belgium.

Amongst his injuries, Molano suffered concussion and a fractured toe which will keep him on the sidelines for some weeks.

Ánimo Sebas 🙏 #WeAreUAE pic.twitter.com/Hns7BzLKFT

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 24, 2023