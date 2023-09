donderdag 7 september 2023 om 17:44

Vuelta 2023: Molano is Groves en Van Poppel te snel af in Zaragoza, Roglic pakt tijd terug

Juan Sebastián Molano heeft in Zaragoza de twaalfde rit in de Vuelta a España gewonnen. Na iets meer dan 150 kilometer bleef de renner van UAE Team Emirates Kaden Groves en Boy van Poppel voor. Primoz Roglic pakte vier seconden terug op de andere klassementsrenners.

De etappe naar Zaragoza was op papier de makkelijkste rit van de tweede week. In de regio Aragón donderdag geen gecategoriseerde beklimmingen, waardoor het in de lijn der verwachting lag dat we een massasprint zouden krijgen in Zaragoza. Al snel bleek dat de rest van het peloton er hetzelfde over dacht. Animo om in de vroege vlucht te gaan was er namelijk niet.

Bij de eerste de beste poging was het donderdag al raak, toen Jetse Bol en Abel Balderstone met zijn tweeën vooruit kwamen te rijden. De coureurs van Caja Rural-Seguros RGA en Burgos-BH reden een maximale voorsprong van tweeënhalve minuut bij elkaar, waarna het peloton de touwtjes in handen nam om de vlucht langzaam maar zeker terug te halen.

Roglic tweede in tussensprint

Met nog tachtig kilometer te gaan was de voorsprong nog ‘maar’ iets meer dan een minuut voor de Nederlander en de Spanjaard vooraan. In de laatste veertig kilometer zat de vlucht van Balderstone en Bol er alweer op. De renners in het peloton maakten geen aanstalten om opnieuw een vlucht te vormen en dus werd het een lange voorbereiding op een massasprint in Zaragoza. Bij de tussensprint in Villanueva de Gállego pakte Primoz Roglic nog wel vier bonificatieseconden.

Alpecin-Deceuninck nam in de laatste kilometers het heft in handen om Groves in goed positie aan zijn sprint te laten beginnen. Met vier man op kop van het peloton begon de Belgische WorldTour-ploeg aan de laatste twee kilometer. Lidl-Trek handhaafde zich goed naast het treintje, Marijn van den Berg nestelde zich in het wiel van Groves.

Molano wint in Zaragoza

In de laatste honderden meters denderde UAE Team Emirates echter over de sprinttrein van Alpecin-Deceuninck heen. Molano begon vervolgens in perfecte positie aan zijn sprint en maakte het vakkundig af. Groves en Van Poppel kwamen er niet meer aan te pas.