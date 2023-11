zaterdag 18 november 2023 om 17:03

Verkleumde Niels Vandeputte: “Zo koud dat ik niet voelde waar ik mijn voeten neerzette”

Niels Vandeputte stond zaterdag op het podium van de Superprestige Merkplas. De 23-jarige eindigde uiteindelijk als derde, achter Eli Iserbyt en de ongenaakbare winnaar Joris Nieuwenhuis. Na afloop deed hij, bibberend van de kou, zijn verhaal tijdens het flashinterview.

“Het waren heel zware omstandigheden”, begon Vandeputte. “Het is toch wel de eerste kou, in combinatie met die regen. En dan was er ook nog veel modder op het parcours. Daarom sta ik toch wel wat te bibberen.”

Vandeputte reed lang in tweede positie, maar in de slotronde werd hij toch nog gepasseerd door Eli Iserbyt. “Het was enorm koud, zoals ik al zei. Ik had het gevoel dat het in de wedstrijd alleen maar kouder werd. Op den duur waren mijn benen zo koud dat ik niet meer voelde waar ik mijn voeten aan het zetten was. Dan begin je fouten te maken en raak je het ritme wat kwijt. Helaas kwam Eli daardoor terug in de laatste halve ronde. Ik heb toen nog alles op de zandbak gezet, maar ik kwam direct in een verkeerd spoor terecht, waardoor ik direct van de fiets moest.”

“Toen wist ik dat ik gewoon moest proberen om die derde plaats vast te houden. Dat lukte. Ik had natuurlijk graag tweede willen worden, maar ik denk dat een derde plaats nog steeds niet verkeerd is.”