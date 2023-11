zaterdag 18 november 2023 om 16:13

Indrukwekkende Joris Nieuwenhuis boekt grootste zege uit profcarrière in Superprestige Merksplas

Joris Nieuwenhuis verkeert in een uitstekende vorm. Nadat de Nederlander vorig weekend nog tweede werd in de Superprestige Niel, was hij nu de beste in de Superprestige Merksplas. De Nederlander kwam na een lange solo met een ruime voorsprong over de streep. Eli Iserbyt werd tweede, Niels Vandeputte derde.

Eli Iserbyt was de absolute topfavoriet in Merksplas. Belangrijke concurrenten als Lars van der Haar, Thibau Nys en Pim Ronhaar sloegen de cross namelijk over. De tegenstand moest komen van mannen als Laurens Sweeck en Joris Nieuwenhuis. De Nederlander kende een goede start, maar het was Niels Vandeputte die als eerste het veld indook. Iserbyt was in derde positie ook op de afspraak, terwijl Sweeck al een stuk verderop zat. De renner van Crelan-Corendon wist in de rest van de eerste ronde ook nog niet op te schuiven.

Nieuwenhuis gaat solo

Nieuwenhuis liet er geen gras over groeien en kwam na één ronde solo door. Vandeputte volgde op vijf seconden, Iserbyt op negen. In de tweede van zeven rondes liep de Nederlander verder uit. Vandeputte bleef met een achterstand van tien seconden nog enigszins in de buurt, maar Iserbyt, die het gezelschap kreeg van Felipe Orts, moest al bijna een halve minuut goedmaken. Het was een voorbode voor de rest van de cross. Nieuwenhuis pakte ronde na ronde meer tijd.

Bij het ingaan van de slotronde leek hij zodoende al zegezeker. En inderdaad, de Nederlander was echt gevlogen en boekte zo de grootste overwinning uit zijn profcarrière als veldrijder. In 2017 werd Nieuwenhuis wereldkampioen veldrijden bij de beloften, maar bij de profs won hij slechts één keer eerder: aan het begin van dit seizoen was hij de beste op de eerste dag van de Major Taylor Cross Cup (C2).

Strijd om plek twee

In de strijd om plek twee werd het nog wel spannend in de slotronde. Vandeputte had de beste uitgangspositie, maar Iserbyt en Orts zaten niet ver. Orts had in de rondes ervoor bijna de aansluiting gemaakt, maar in de laatste ronde was het juist Iserbyt die – na een moeilijke fase – jacht maakte op Vandeputte. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam bij die van Alpecin-Deceuninck en liet hem daarna achter. Iserbyt werd zo tweede, Niels Vandeputte derde.

Superprestige Merksplas

Uitslag mannen

1. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) in

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m36s

3. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 1m45s

4. Felipe Orts (Burgos-BH) op 1m57s

5. Gerben Kuypers (Circus-ReUz-Technord) op 2m18s

6. Kevin Kuhn (Circus-ReUz-Technord) op op 2m31s

7. Jens Adams (Athletes for hope) op

8. Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) op 2m53s

9. Lander Loockx (Tour de Tietema-Unibet) op 2m56s

10. Witse Meeussen (Crelan-Corendon) op 2m57s