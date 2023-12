zaterdag 9 december 2023 om 14:51

Tweede grote zege voor Norbert Riberolle: “Koers was veel zwaarder dan verkenning”

Flinke regenval maakte van de Exact Cross Essen een zware moddercross en dat was duidelijk in het voordeel van Marion Norbert Riberolle. Dat erkenden de Waalse winnares en Aniek van Alphen, de nummer twee in Essen. “In de verkenning was het niet zo zwaar als in de koers”, lachte Norbert Riberolle na de finish.

“Ik ben heel blij, mijn tweede zege nadat ik voor het eerst ooit won in Otegem”, doelt ze op haar eerste profoverwinning uit januari 2023. “Het was heel lastig vandaag en Aniek was niet makkelijk om te verslaan. Lang dacht ik: wie gaat hier winnen? Op een gegeven moment zag ik mijn moment en probeerde ik het.”

Het lastige parcours maakte het dus een wedstrijd die in het voordeel was van Norbert Riberolle. “In de verkenning was het niet zo zwaar als in de koers. Het was heel lastig vandaag. Ik wilde hier niet sprinten en dacht dat het beter was om eerst voorsprong te pakken”, zegt ze over haar solozege.

Van Alphen: “Ik ben niet zo heel blij”

Aniek van Alphen kon niet beter. “Ik denk het niet, anders had ik wel gewonnen”, lacht de Nederlandse van Cyclocross Reds. “Ik ben niet zo heel blij, want ik had willen winnen. Maar Marion was supersterk, ze heeft het verdiend. Ze heeft dit seizoen al veel goeds laten zien. Dat komt ook door het weer, want deze parcoursen liggen haar meer.”