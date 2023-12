zaterdag 9 december 2023 om 14:26

Marion Norbert Riberolle profiteert optimaal van afwezige toppers met zege in Exact Cross Essen

Marion Norbert Riberolle heeft in Essen optimaal geprofiteerd van de afwezigheid van veel toppers in het vrouwenveldrijden. De Belgische van Crelan-Corendon was na een duel met Aniek van Alphen de beste in de modder van de Exact Cross Essen. Laura Verdonschot kon twee rondes mee, maar haakte daarna af en werd derde.

Bij afwezigheid van heel veel toppers, die al in Val di Sole waren of voorkeur gaven aan een trainingskamp in de zon, waren er drie duidelijke kanshebbers op de zege. Marion Norbert Riberolle, Laura Verdonschot en Aniek van Alphen reden dan ook al in de eerste ronde weg van de rest van het veld.

Door de de stromende regen werd het parcours in Essen nog drassiger en modderiger dan het al was. Dat maakte de koers zwaar. De verrassende Julia Kopecky kon aan het begin van de tweede ronde nog aansluiten bij de koplopers, maar de jonge Tsjechische – zusje van profs Tomas Kopecky (TDT-Unibet) en Matyas Kopecky (Novo Nordisk) – blies zichzelf daarmee op.

In de derde ronde reden Norbert Riberolle en Van Alphen weg bij Verdonschot, waarna de Nederlandse een modderstrook koos om een aanval te plaatsen. Norbert Riberolle kon echter terugkeren, waardoor het een tweestrijd werd in de slotronde. Daar plaatste de Belgische een serieuze demarrage, maar dit keer had Van Alphen een antwoord.

Een tweede versnelling van Norbert Riberolle had meer succes. Ze dwong Van Alphen tot enkele kleine foutjes en sloeg een beslissend gat. Op die manier kon de renster van Crelan-Corendon na ruim 40 minuten de overwinning vieren, elf seconden voor de nummer twee. Ruim een minuut later volgde Verdonschot op de derde plaats.

Exact Cross Essen 2023

Uitslag vrouwen

1. Marion Norbert Riberolle in 40m23s

2. Aniek van Alphen op 11s

3. Laura Verdonschot op 1m17s

4. Julia Kopecky op 1m52s

5. Kiona Crabbé op 2m06s

6. Kim Van de Steene op 2m06s

7. Anna Kay op 2m58s

8. Isa Nomden op 2m59s

9. Larissa Hartog op 3m11s

10. Jana Dobbelaere op 3m49s