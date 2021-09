Twee wereldtitels op rij: Alaphilippe in voetsporen Van Looy, Bettini en Sagan

Julian Alaphilippe heeft zich met zijn tweede wereldtitel op rij in een illuster rijtje gevoegd. De Franse springveer van Deceuninck-Quick-Step is pas de zevende renner die zijn eigen WK-titel weet te prolongeren bij de elite-mannen. De laatste die dat flikte, was Peter Sagan.

De eerste drie dubbele wereldkampioenen kwamen allemaal uit België. George Ronsse (1928 en 1929) was de eerste die jaar na jaar het WK wielrennen won. Rik Van Steenbergen (1956 en 1957) en Rik Van Looy (1960 en 1961) volgden in zijn voetsporen.

In de afgelopen dertig jaar gingen drie renners Alaphilippe voor. Gianni Bugno was in 1991 en 1992 ’s werelds beste wielrenner, terwijl Paolo Bettini herhaalde dat kunstje in 2006 en 2007. Maar er is altijd baas boven baas: Peter Sagan won in 2015, 2016 en 2017 drie jaar op rij het WK.

(At least) 2 consecutive World Championships RR titles | #Flanders2021🌈 Georges Ronsse — 1928, 1929

Rik Van Steenbergen — 1956, 1957

Rik Van Looy — 1960, 1961

Gianni Bugno — 1991, 1992

Paolo Bettini — 2006, 2007

Peter Sagan — 2015, 2016, 2017

Julian Alaphilippe — 2020, 2021