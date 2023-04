Twee op rij voor Vingegaard in Baskenland: “Ook bonificaties kunnen heel waardevol zijn”

Jonas Vingegaard heeft zijn leidende positie in de Ronde van het Baskenland verstevigd door zijn tweede etappezege op rij te boeken. In Santurtzi troefde hij Mikel Landa af. “Ik ben heel blij om te winnen, want dit had ik niet verwacht vanmorgen”, vertelt hij in het flashinterview.

“Ik voelde mij goed op de slotklim. Er waren op de laatste klim wat aanvallen, en toen dacht ik: Waarom zou ik zelf niet gaan? Landa kwam nog bij mij, waarna we goed samenwerkten. Ze kwamen nog wel dichtbij, maar ik kon gelukkig de sprint winnen. Daar ben ik heel blij mee”, aldus Vingegaard.

Dat hij in een sterk startveld als de Ronde van het Baskenland twee keer op rij wint, zegt volgens hem niet dat hij de sterkste renner is. “Vandaag voelde ik mij geweldig sterk. Het is jammer dat de achtervolgers zo dichtbij kwamen, want ik had graag de 30 seconden voorsprong gehad die we op een gegeven moment hadden.”

“Ik moest wel oppassen met Mikel Landa, want hij is heel sterk. Ik was bang dat ik verrast zou worden door hem, maar we konden gelukkig goed samenwerken”, zegt Vingegaard. “Morgen is een tricky etappe. Daar gaat de blik nu op. Dan zal iedereen mij weer proberen aan te vallen. Het gaat hier om secondes. Het is daarom mooi dat ik zelf drie boni’s pakte onderweg. Dat kan heel waardevol zijn.”

