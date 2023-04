Jonas Vingegaard troeft Mikel Landa af in spannende finale in Ronde van het Baskenland

De vierde etappe van de Ronde van het Baskenland is gewonnen door Jonas Vingegaard. Na een etappe van 175 kilometer rond Santurtzi draaide het uit op een sprint-à-deux tussen de klassementsleider van Jumbo-Visma en Mikel Landa. Zij waren op de klim van La Asturiana weggereden, waarna Vingegaard het sprintduel won. Hij verstevigt daardoor de leiding in de stand, met nog twee etappes te gaan.

Een vroege vlucht van elf renners kreeg geen vrijgeleide van het peloton, maar een poging van vijf renners wel. Onder hen Team DSM-klimmer Harm Vanhoucke, die op pad ging met Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost), Natnael Tesfatsion (Trek-Segafredo), Alan Jousseaume (TotalEnergies) en Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA).

Vanhoucke was op ruim zes minuten achterstand de best geplaatste renner in het algemeen klassement, dus konden Jumbo-Visma en co de kopgroep een ruime voorsprong geven. Deze liep op tot boven de zes minuten, maar werd naarmate de finale naderde ook weer flink verkleind.

Alle ogen waren in het laatste koersuur gericht op de klim naar La Asturiana (7,4 km aan 6,5%), met de voet op een kleine 25 kilometer van de finish en de top op 15 kilometer van de meet. Vlak voor die klim werd de kopgroep ingerekend en pakte klassementsleider Vingegaard drie bonificatieseconden, voor Ion Izagirre (twee) en Brandon McNulty (één).

Vingegaard kiest de aanval op slotklim

EF Education-EasyPost legde op La Asturiana het tempo hoog in dienst van Richard Carapaz. De aanval van de kopman uit Ecuador volgde op 5,7 kilometer van de top, maar die werd direct gecounterd door Vingegaard. De enige die de Deen kon volgen was Mikel Landa. Zij sloegen een serieus gat met de eerste achtervolgende groep. Daar vonden onder meer David Gaudu, Enric Mas, Ion Izagirre en Sergio Higuita elkaar.

Het tweede deel van de beklimming was wat ‘makkelijker’, waardoor de achtervolgende groep het verschil rond de halve minuut wist te houden. Dat was ook de voorsprong van Vingegaard en Landa op de top. Wat nog restte was een, bij vlagen zeer technische, afdaling van ruim veertien kilometer.

Landa gokt, maar verliest van Vingegaard

De koplopers gaven iets van hun voorsprong prijs, maar reden desondanks met 25 seconden finishplaats Santurtzi binnen. De laatste vier kilometer waren wat vlakker en daar konden de grote achtervolgende groep, onder aanvoering van Soudal Quick-Step, flink dichterbij komen.

In de laatste anderhalve kilometer weigerde Landa over te nemen van Vingegaard, die het kopwerk daardoor alleen moest doen. Hij keek echter veel om en zo leek de voorsprong als sneeuw voor de zon te verdwijnen, maar Vingegaard en Landa hadden toch genoeg voorsprong. In de sprint-à-deux bleek Vingegaard, die als eerste de laatste rechte lijn indraaide, vervolgens de snelste.

Niet ver achter Vingegaard en Landa was het Mauro Schmid die de sprint om de derde plaats won, voor Matteo Sobrero en Brandon McNulty.

In het algemeen klassement blijft de kopman van Jumbo-Visma aan de leiding staan, met nu 12 seconden voorsprong op Landa. De derde plaats wordt bezet door David Gaudu, op 31 seconden van de Deense koploper.