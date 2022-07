Turkse wielrenner Onur Balkan test positief op EPO

Onur Balkan is dit voorjaar positief getest op doping. De 26-jarige wielrenner uit Turkije heeft in mei een positieve test op EPO afgegeven bij een out-of-competitioncontrole bij hem thuis. Dat heeft de UCI laten weten aan zijn ploeg.

De test dateert van 11 mei, een maand nadat hij de Ronde van Turkije had gereden. Omdat Balkan tegen de lamp is gelopen, heeft zijn ploeg Sakarya BB afscheid van hem genomen. Het continentale team kreeg het nieuws te horen via de internationale wielerunie.

Sakarya BB staat in contact met de UCI over de afhandeling van deze situatie. Vijfvoudig Turks kampioen Balkan, die zijn land vertegenwoordigde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en Tokio, wacht mogelijk een jarenlange schorsing. Hij heeft volgens Turkse media geen B-staal aangevraagd na de positieve EPO-test.