Tulett troeft Sheffield en Valter af in pittige proloog Tour of Norway

De proloog van de Tour of Norway is gewonnen door Ben Tulett. De Brit was in de 7,4 kilometer lange rit tegen de klok naar Mount Fløyen sneller dan zijn ploeggenoot Magnus Sheffield en Atilla Valter van Jumbo-Visma. Tulett is vanzelfsprekend ook de eerste klassementsleider.

De Tour of Norway koos voor een opvallende locatie voor de proloog. In Bergen lag de finish namelijk op Mount Fløyen, waar Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten in 2017 het goud wonnen op het WK tijdrijden. Het was voor het eerst dat de koers terugkeerde op die klim. In totaal was de proloog 7,4 kilometer lang. Na een aanloop van vier kilometer volgde de klim van 3,4 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9%. Op het steilste deel van Mount Fløyen tikt de weg de 17% (!) aan.

Magnus Sheffield zet zeer scherpe tijd

De eerste renner die van start ging, was Simen Evertsen-Hegreberg, rijdend voor de Noorse selectie. Zijn tijd werd al snel verbeterd door Alexander Kamp, die de tabellen wel een tijdje aanvoerde. De renner van Tudor werd van de troon gestoten door Ådne Holter (Uno-X), die op zijn beurt zijn plek in de hot seat moest afstaan aan Magnus Sheffield. Het Amerikaanse talent van INEOS Grenadiers deed maar liefst 26 seconden sneller dan de Deen.

Sheffield had zonder meer een geweldige tijd geklokt, zo zou later blijken, maar toch mocht hij niet heel lang genieten van de koppositie. Het was zijn eigen ploeggenoot Ben Tulett die hem al snel aftroefde, zij het slechts met één seconde. De 21-jarige Brit zal vervolgens tal van renners hun tanden stukbijten op zijn tijd. Mathias Vacek en Thibau Nys van Trek-Segafredo kwamen nog het dichtst in de buurt. Zij leverden respectievelijke 28 en 30 seconden in op Tulett.

Derde tijd voor Valter

De allerlaatste starter was Attila Valter. De Hongaar van Jumbo-Visma reed een sterke tijdrit, maar kwam ook niet aan de tijd van Tulett. Hij verloor twintig seconden op de Brit en werd daarmee derde. De zege ging dus naar Tulett, die logischerwijs ook de eerste leider in het algemeen klassement is.