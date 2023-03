‘Trek-Segafredo neemt wellicht vervroegd afscheid van Antonio Tiberi’

Zien we Antonio Tiberi binnenkort weer koersen in het tenue van Trek-Segafredo? Dat is volgens La Gazzetta dello Sport maar zeer de vraag. Volgens de Italiaanse sportkrant denkt de Amerikaanse ploeg aan een vroegtijdige beëindiging van zijn contract. Tiberi werd recent veroordeeld voor het doodschieten van een kat.

De 21-jarige Italiaan schoot in San Marino, waar hij woonachtig is, een kat dood met een luchtbuks. Het ging om de kat van Federico Pedini Amati, de minister van Toerisme van het dwergstaatje. Tiberi moest van de rechter een boete van vierduizend euro betalen en werd ook door zijn ploeg Trek-Segafredo al op de vingers getikt en voor minstens drie weken geschorst. De beloftevolle allrounder bood daarop zijn excuses aan.

Wat er nu verder gaat gebeuren met Tiberi, is de vraag. De renner heeft nog een contract tot eind 2024 bij Trek-Segafredo, maar er liggen volgens La Gazzetta dello Sport meerdere scenario’s op tafel. “Er zijn momenteel gesprekken gaande en de mogelijkheid van een vroegtijdige beëindiging van het contract ligt op tafel”, schrijft de krant.

Lees meer: Antonio Tiberi krijgt 4000 euro boete voor doodschieten kat San Marinese minister

Lees meer: Trek-Segafredo neemt maatregelen: schorsing en geldboete voor Tiberi

Tiberi lijkt zich echter geen zorgen te hoeven maken over zijn verdere toekomst als wielerprof, want volgens La Gazzetta dello Sport is er voldoende interesse van andere teams voor de Italiaan, mocht hij straks niet meer onder contract staan bij Trek-Segafredo. Tiberi, een voormalig wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, werd dit seizoen al achtste in de Tour Down Under en zevende in de sterk bezette UAE Tour.

Lees meer: Tiberi gaat door het stof: “Heb heel erg veel spijt van mijn actie”