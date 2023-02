Tiberi gaat door het stof: “Heb heel erg veel spijt van mijn actie”

Antonio Tiberi, die is veroordeeld voor het doodschieten van een kat, heeft duidelijk het boetekleed aangetrokken. De jonge Italiaan – die door zijn ploeg Trek-Segafredo voor drie weken is geschorst – zegt zich te schamen voor zijn actie. “Het was ontzettend dom en onverantwoord. Ik besefte de ernst pas na de feiten.”

De 21-jarige Tiberi heeft in San Marino, waar hij woonachtig is, een kat doodgeschoten. Het ging om de kat van Federico Pedini Amati, de minister van Toerisme van het dwergstaatje. Tiberi moet van de rechter een boete van vierduizend euro betalen en is ook door zijn ploeg Trek-Segafredo al op de vingers getikt. Nu heeft hij ook zelf gereageerd middels een statement, en gaat hij duidelijk door het stof.

“Ik heb heel erg veel spijt van mijn schaamtelijke actie. Het was ontzettend dom en onverantwoord om die kat dood te schieten. Ik besefte de ernst pas na de feiten. Ik wil geen excuses inroepen en aanvaard de gevolgen voor mijn daden. Het feit dat ik niet eerder wat liet horen, was omdat ik beschaamd ben. Ik snap de kritiek van de fans en de media. Ik kan enkel mijn excuses aanbieden, net zoals ik aan mijn team heb gedaan, dat ongewild bij deze zaak is betrokken.”

Statement Antonio Tiberi himself pic.twitter.com/HqbYj2NIZ5 — José Been (@JoseBeenTV) February 28, 2023

“Ik wil niet dat het enkel bij excuses blijft”

“Mijn gedrag was niet in lijn met hoe je je als topsporter en als weldenkend mens in het algemeen moet gedragen”, gaat Tiberi verder, die ook zijn excuses aanbiedt aan de minister wiens kat hij doodschoot en aan de bevolking van San Marino. “Maar ik wil niet dat het enkel bij excuses blijft. Ik wil zelf ook actie ondernemen.”

“Daarom ben ik bereid om een deel van het prijzengeld dat ik dit seizoen zal verdienen aan organisaties te geven in San Marino die zich ontfermen over straatkatten. In mijn vrije tijd wil ik ook bij een van die organisaties gaan helpen.”