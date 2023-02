Trek-Segafredo neemt maatregelen: schorsing en geldboete voor Tiberi

Antonio Tiberi, die is veroordeeld voor het doodschieten van een kat, is door zijn ploeg Trek-Segafredo voor drie weken geschorst. De Amerikaanse ploeg zal verder zijn niet-uitbetaalde loon doneren aan een organisatie die instaat voor dierenwelzijn. “Indien nodig zal het team in de toekomst verdere actie ondernemen”, klinkt het.

Trek-Segafredo heeft via een statement gereageerd op de feiten. “We zijn het volledig eens met de boete en het veroordelen deze daad, die een duidelijke overtreding van de gedragscode van het team is. De ploeg was niet op de hoogte van de overtreding en heeft besloten om Antonio met onmiddellijke ingang voor twintig dagen te schorsen. Hij zal dus niet koersen in de Trofeo Laigueglia, Tirreno-Adriatico en Milaan-Turijn.” “Als het nodig is, zullen we in de toekomst nog verdere actie ondernemen. Het niet-uitbetaalde loon wordt gedoneerd aan een organisatie die instaat voor dierenwelzijn. We willen als ploeg nog eens benadrukken hoe teleurgesteld we zijn in het gedrag van Antonio. Het team wil renners niet enkel als atleten, maar ook als mannen en vrouwen helpen ontwikkelen. Het team zal nauw samenwerken met Antonio om te verzekeren dat hij hieruit leert en er als een beter persoon uitkomt.”

Tiberi werd veroordeeld voor een opvallend vergrijp. De 21-jarige Italiaan heeft in San Marino, waar hij woonachtig is, een kat doodgeschoten. Het ging om de kat van Federico Pedini Amati, de minister van Toerisme van het dwergstaatje. Tiberi moet van de rechter een boete van vierduizend euro betalen. “Mijn bedoeling was simpelweg om het schietvermogen van het wapen te testen. Ik mikte bijvoorbeeld op een verkeersbord. En ik geef toe dat ik – dom en onbewust – probeerde een kat… Tot mijn verbazing raakte ik het echt… Ik was niet van plan het dier te doden. Sterker nog, ik was ervan overtuigd dat het wapen niet dodelijk was”, was zijn uitleg.

Tiberi, een voormalig wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, heeft nog een contract tot het einde van 2024 bij Trek-Segafredo. De Italiaan staat te boek als een zeer talentvolle renner, die zich ook steeds meer weet te ontwikkelen als klassementsrenner. Zo werd hij dit seizoen al achtste in de Tour Down Under en zevende in de sterk bezette UAE Tour.

Tiberi heeft middels een statement ook nog uitgebreid gereageerd op het voorval, en gaat diep door het stof.

Statement Antonio Tiberi himself pic.twitter.com/HqbYj2NIZ5 — José Been (@JoseBeenTV) February 28, 2023