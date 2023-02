Antonio Tiberi krijgt 4000 euro boete voor doodschieten kat San Marinese minister

Antonio Tiberi is veroordeeld voor een opvallend vergrijp. De 21-jarige Italiaan van Trek-Segafredo heeft in San Marino, waar hij woonachtig is, een kat doodgeschoten. Het ging om de kat van Federico Pedini Amati, de minister van Toerisme van het dwergstaatje. Tiberi moet een boete van vierduizend euro betalen.

“De beklaagde positioneerde zich met een luchtbuks – van het type Hatsan BT65 SB Elite – bij het raam van het appartement waar hij woont in San Marino”, citeert Corriere delle Serra uit het rechtbankverslag. “Hij loste schoten in de richting van de Via Istriani, waarbij hij opzettelijk de schedel raakte van een kat die zich verplaatste.”

De 46-jarige Federico Pedini Amati, die de kat had ‘geadopteerd’, belde de politie. Deze haastte zich naar de plaats van de schoten. De kat was in zijn hoofd geraakt en was op slag dood, bleek uit later onderzoek. Tiberi moest voor de rechter verschijnen en kreeg een boete van vierduizend euro opgelegd. De luchtbuks, die Tiberi een week voor het feit had aangeschaft, werd in beslag genomen.

Reacties minister en Tiberi

Pedini Amati vindt de straf te laag en stelde dat ‘zulke mensen’ niet geaccepteerd hoeven te worden in San Marino. “De kat stoorde niemand”, zei de minister. “Hij was al lang bij ons. Mijn dochter Lucia, drie jaar oud, vond het geweldig. Je kunt geen huisdier doden en wegkomen met een boete van 4.000 euro.” Hij zei het wel te waarderen dat Tiberi het feit toegaf.

Dat deed de renner voor de rechter. “Mijn bedoeling was simpelweg om het schietvermogen van het wapen te testen”, aldus Tiberi. “Ik mikte bijvoorbeeld op een verkeersbord. En ik geef toe dat ik – dom en onbewust – probeerde een kat… Tot mijn verbazing raakte ik het echt… Ik was niet van plan het dier te doden. Sterker nog, ik was ervan overtuigd dat het wapen niet dodelijk was.”