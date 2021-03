Onduidelijkheid over deelname Trek-Segafredo in Dwars door Vlaanderen

Update

De corona-uitbraak binnen de voorjaarsploeg van Trek-Segafredo heeft grote gevolgen. Niet alleen mocht de selectie met Mads Pedersen en Jasper Stuyven niet starten in Gent-Wevelgem, ook Dwars door Vlaanderen gaat aan de neus van Trek-Segafredo voorbij vanwege de Belgische quarantaineplicht.

De avond voor Gent-Wevelgem werd bekend dat er twee positieve coronagevallen binnen de selectie van Trek-Segafredo. Een van hen was een verzorger van het team. De Amerikaanse formatie besloot zich zelf terug te trekken en dient zeven dagen in quarantaine te gaan met het team.

Niet buiten trainen

Belgian Cycling-directeur Jos Smets wijst in Het Laatste Nieuws op het UCI-protocol. “De Covid-arts van de organisatie volgt de coronamaatregelen conform de veiligheidsvoorschriften van het desbetreffende land. Het gevolg van die positieve tests is helaas zeven dagen quarantaine, die pas kan worden opgeheven na een nieuwe, negatieve test op dag zeven van die periode”, aldus Smets.

“Het gaat om een strikte quarantaine, dus kan trainen enkel indoor, op de rollen. Niet buiten. Wanneer renners terugkeren uit een rode zone, genieten ze een uitzonderingsmaatregel op de quarantaine, die hen toelaat om gewoon verder te trainen en te koersen. In dit geval vervalt echter die uitzonderingsmaatregel”, zegt de voorzitter van de Belgische wielerbond.

Dat betekent dat Trek-Segafredo zaterdag pas uit quarantaine mag, een dag voor de Ronde van Vlaanderen van zondag 4 april.

BORA-hansgrohe

Overigens mag het voorjaarsteam van BORA-hansgrohe, dat voor de E3 Saxo Bank Classic een positieve coronatest van Matthews Walls meldde, donderdag uit quarantaine. De Duitse ploeg moet daardoor naast de E3 Classic en Gent-Wevelgem ook Dwars door Vlaanderen missen. Ploegbaas Ralph Denk reageerde ‘boos en teleurgesteld’. (maandag 29 maart, 16.34 uur)

Update 17.40 uur – ‘Stuyven mogelijk toch in Dwars door Vlaanderen’

Volgens Sporza mag Trek-Segafredo woensdag mogelijk toch starten in Dwars door Vlaanderen. Een deel van de selectie althans, omdat zij zogenoemd een ‘laagrisicocontact’ zijn geweest van de besmette personen. Mits die laagrisicocontacten negatief testen.

“Ik was geen close contact van de mensen die positief getest hebben. Ik hoef dus niet in volledige quarantaine. Dat betekent dat ik wel nog buiten mag trainen. De rest van de dag zit ik alleen op mijn kamer. We zitten ook niet samen aan tafel”, aldus Jasper Stuyven. De winnaar van Milaan-San Remo hoopt te kunnen starten in Dwars door Vlaanderen.

“Ik hou met beide scenario’s rekening. Hopelijk krijgen we zo snel mogelijk een ja of een neen. Het is vooral afwachten wat de testen zullen uitwijzen. Hopelijk komen er geen extra positieve gevallen naar boven in de ploeg en kunnen we gewoon koersen.” (maandag 29 maart, 17.40 uur)