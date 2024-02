maandag 12 februari 2024 om 17:40

Tratnik (3e) baalt van lekke band Van Aert: “We hebben nog wel een goede koers gereden”

Visma | Lease a Bike hoopte vandaag met Wout van Aert een gooi te doen naar de zege in de Spaanse gravelkoers Clásica Jaén, maar de Belgische topfavoriet reed op een zeer slecht moment lek en dit bleek het begin van een verloren race. “We hadden gewoon weinig geluk”, vat zijn ploeggenoot Jan Tratnik, die zelf derde werd, het samen.

In gesprek met Eurosport keek de Sloveen terug op een chaotische editie van de Clásica Jaén, en stond hij stil bij de lekke band van Wout van Aert. De Belg kreeg vlak na het opdraaien van de eerste gravelstrook af te rekenen met een lekke band, net op het moment dat het peloton in actie schoot. Van Aert was zo aangewezen op een lange inhaalrace, maar zag de kop van de koers niet meer terug en kwam als 44ste over de streep, op bijna zeven minuten van winnaar Oier Lazkano.

“Wout was vandaag de leider van de ploeg. Het team was gefocust op hem”, liet Tratnik na afloop weten. “Sepp en ik moesten reageren op grote ontsnappingen, maar jammer genoeg reed Wout lek. We wilden nog op Wout wachten, maar hij gaf op een gegeven moment toch groen licht. We kregen de ruimte om de koers hard te maken. We hebben uiteindelijk nog wel een goede koers gereden, we kunnen wel tevreden zijn. We hadden gewoon weinig geluk.”

“Niet onze verantwoordelijkheid om te rijden”

Tratnik had ook nog wel een mening over het koersgedrag van de concurrerende ploegen, en dan met name INEOS Grenadiers en UAE Emirates. “UAE en INEOS hadden nog vijf renners in de achtervolging, dus het is niet onze verantwoordelijkheid om te rijden. Het is niet onze verantwoordelijkheid dat ze zich misrekenen. Maar ja, dat is koers en we moeten daarmee leven.”