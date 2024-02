maandag 12 februari 2024 om 16:52

Vluchter Oier Lazkano soleert naar zege in Clásica Jaén, baaldag voor Wout van Aert

Oier Lazkano heeft weer eens toegeslagen, dit keer in de Clásica Jaén. De Spaanse kampioen maakte deel uit van de vroege vlucht, reed in de (pre)finale weg met Nicolas Prodhomme en ging op de laatste gravelstrook alleen verder. Lazkano soleerde vervolgens op knappe wijze naar de zege. Bastien Tronchon werd tweede, Jan Tratnik derde.

De Clásica Jaén staat pas sinds 2022 op de kalender, maar maakte al naam als lastige gravelkoers. Dit jaar bevatte het parcours evenwel minder grindpaden dan tijdens de vorige edities. Hevige neerslag heeft het parcours gedeeltelijk onder water gezet en dus besloot de organisatie de route flink in te korten. Om de veiligheid van de renners te waarborgen, verwijderde de organisatie bijna 40 kilometer aan gravelstroken.

De renners werkten nu slechts 158 kilometer af, met onderweg ongeveer 2.100 hoogtemeters en ‘slechts’ vier gravelstroken. Die waren bij elkaar goed voor 17,8 kilometer aan onverhard, maar lagen wel allemaal in de laatste 60 kilometer. Met Wout van Aert konden we een duidelijke topfavoriet naar voren schuiven, maar de Belg moest wel rekening houden met toppers als Sepp Kuss, Michal Kwiatkowski, Tim Wellens, Juan Ayuso en Iván García Cortina.

Sterke kopgroep met Wellens, Turner en Tratnik

Over Sepp Kuss gesproken: de Amerikaan probeerde al vroeg in de wedstrijd om er vanonder te muizen. De Vuelta-winnaar van Visma | Lease a Bike kreeg acht renners mee in steun, maar deze vlucht werd al vrij snel weer tot de orde geroepen. We hoefden vervolgens niet lang te wachten op de volgende aanvalspoging. Nu kozen liefst vijftien renners het ruime sop en deze – zeer sterke – kopgroep kreeg wel wat ruimte van het peloton. Het verschil liep op tot ruim een minuut.

De namen in deze vroege vlucht? Tim Wellens, Alessandro Covi, Igor Arrieta (UAE Emirates), Jan Tratnik, Per Strand Hagenes (Visma | Lease a Bike), Ben Turner (INEOS Grenadiers), Gonzalo Serrano, Oier Lazkano (Movistar), Nicolas Prodhomme, Jordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale), Jefferson Alveira Cepeda (Caja Rural), Gianluca Brambilla, Filippo Conca (Q36.5), Eric Antonio Fagundez (Burgos-BH) en Alex Molenaar (Illes Balears Arabay Cycling).

Van vijftien naar slechts vijf koplopers

De samenwerking in de kopgroep was echter verre van optimaal en dit was het sein voor Arrieta, Lazkano, Cepeda, Prodhomme en Molenaar om nog eens door te trekken. Deze vijf renners reden in een mum van tijd een mooie voorsprong bijeen, terwijl de overige aanvallers één voor één weer werden ingerekend door het peloton. In dit peloton bepaalde Visma | Lease a Bike het tempo, ongetwijfeld voor Wout van Aert. De Nederlandse formatie was met twee renners (Tratnik en Strand Hagenes) goed vertegenwoordigd in de kopgroep, maar gooide het vandaag over een andere boeg.

De meest succesvolle ploeg van 2023 nam de koers resoluut in handen, maar liet de voorsprong van de vijf koplopers wel eerst oplopen tot exact vijf minuten. Op weg naar de eerste gravelstrook werd het verschil wel weer een stuk kleiner. Molenaar, Arrieta, Lazkano, Cepeda en Prodhomme begonnen met een bonus van drieënhalve minuut aan de eerste gravelstrook. Dit was voor Lazkano het sein om te versnellen en alleen Arrieta en Prodhomme bleken in staat om het tempo van de Spaanse kampioen te volgen.

Pech voor Van Aert, koplopers mogen dromen

Ook in het peloton zorgde de eerste gravelstrook voor flink wat chaos. Bij de mannen van Visma | Lease a Bike was er plots consternatie, aangezien niemand minder dan Van Aert kreeg af te rekenen met materiaalpech. De Belg kon na een wielwissel met Per Strand Hagenes weer door, maar was plots wel op achtervolgen aangewezen. Van Aert werd opgewacht door zijn ploeggenoten, maar keek toch tegen een vrij grote achterstand aan. In het inmiddels flink uitgedunde peloton werd er inmiddels slag om slinger gedemarreerd, maar viel het bij momenten ook weer stil.

In alle chaos en hectiek zouden we het bijna vergeten, maar Lazkano, Arrieta en Prodhomme reden nog altijd aan de leiding. De voorsprong van deze drie sterke renners bedroeg, met nog 45 kilometer te gaan, nog altijd bijna vier minuten. Was dit genoeg om uit de greep te blijven? Een ding was wel duidelijk: Lazkano was de sterkste man in de kopgroep. De man van Movistar nam het leeuwendeel van het kopwerk voor zijn rekening. Arrieta was daarentegen aan het einde van zijn Latijn: op een korte helling ging het licht bij de jonge Spanjaard definitief uit.

Baaldag voor Van Aert, Lazkano en Prodhomme houden knap stand

En zo reden we met twee koplopers (Lazkano en Prodhomme) naar de volgende onverharde strook. En hoe ging het ondertussen met Van Aert? De Belg moest in de achtervolging hemel en aarde verzetten om weer terug te keren, maar verloor steeds meer terrein, mede ook door het harde labeur van INEOS Grenadiers. De Britse formatie wist de kopman van Visma | Lease a Bike zo de genadeklap te geven, maar kwam niet veel dichter op de twee koplopers. Lazkano en Prodhomme zaten duidelijk nog niet door hun beste krachten heen.

Wout van Aert konden we inmiddels afschrijven voor de overwinning, maar dat wil niet zeggen dat de rol van Visma | Lease a Bike was uitgespeeld. De Nederlandse formatie gooide op de voorlaatste gravelstrook de knuppel in het hoenderhok, maar dan met Sepp Kuss en Jan Tratnik. De Amerikaan en Sloveen openden de jacht op Lazkano en Prodhomme, samen met Tim Wellens, Michal Kwiatkowski, Iván García Cortina en Bastien Tronchon. Dit bleek echter van korte duur, want niet veel later kwamen de meeste geloste renners weer aansluiten.

Lazkano gaat solo verder, Tratnik en Kuss openen de jacht

In de spits van de koers probeerde Lazkano zijn laatste medevluchter, Prodhomme, inmiddels van zich af te schudden. De taaie Fransman wist de aanval van zijn Spaanse concurrent echter te pareren. De versnelling van Lazkano kwam de samenwerking niet ten goede, waardoor de voorsprong op de eerste achtervolgende groep werd gehalveerd in aanloop naar de laatste gravelsector. Op deze strook haalden de renners nog eens alles uit de kast. Lazkano gaf er nog maar eens een lap op en dit keer liet hij Prodhomme wel ter plaatse.

En ook in de groep der favorieten werd het kaf van het koren gescheiden en kwamen dezelfde namen weer naar voren, met Wellens, Kuss, Tratnik en Tronchon. Deze vier achtervolgers draaiden veertig seconden na Lazkano de laatste grindstrook af. Met nog tien kilometer te gaan kon het dus nog alle kanten op, al leek Lazkano wel in het voordeel, ook al omdat de resterende kilometers naar de finish in dalende en vlakke lijn verliepen. Alleen de slotkilometer liep nog vervelend bergop, maar het leek Lazkano allemaal niet te deren.

De Spaanse hardrijder begon met een halve minuut voorsprong aan de laatste kilometer en dit bleek meer dan genoeg. De renner van Movistar had in Úbeda alle tijd om te zegevieren. Vervolgens was het wachten op de binnenkomst van de eerste achtervolgers. In de sprint om de tweede plaats trok Tronchon aan het langste eind, voor Tratnik. Wellens kwam als vierde over de streep en greep zo net naast een podiumplaats.