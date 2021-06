Tourfavoriet Roglic maakt met blikje Heineken knipoog naar voetballers

In de digitale persconferentie voorafgaand aan de Tour de France was Primož Roglič, zoals we van hem gewend zijn, spaarzaam met woorden. Geen boude uitspraken of verrassende inzichten. Het enige wat opviel was een blikje Heineken 0.0 voor zijn neus.

Het is nog altijd behelpen vanwege de coronamaatregelen. De traditionele persconferenties zijn net als vorig jaar allemaal digitaal. Vanuit de perszaal heeft de Tourorganisatie gepoogd een videoverbinding op te zetten met de hotels waarin de ploegen verblijven. Gepoogd… Want anno 2021 blijkt het in Frankrijk nog altijd lastig een videoverbinding op te zetten die niet na vijf minuten vastloopt.

Het uur waarin Jumbo-Visma de pers te woord stond, was in drie delen opgedeeld. Eerst Wout van Aert, Steven Kruijswijk en Mike Teunissen, daarna Robert Gesink, Primož Roglič en ploegleider Grischa Nierman en als laatste het trio Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en sportief manager Merijn Zeeman.

Cristiano Ronaldo

Na de eerste wissel – en een korte onderbreking omdat de verbinding opnieuw wegviel – stond daar ineens een blikje Heineken 0.0 op tafel. Een knipoog van de kopman en een subtiele verwijzing naar het EK voetbal. Op het voetbaltoernooi veroorzaakte Cristiano Ronaldo een behoorlijke rel.

De Portugese vedette schoof voorafgaand aan een persconferentie twee flesjes van sponsor Coca Cola uit beeld en verving ze voor een flesje water. Een dag later deed de Franse voetballer Paul Pogba hetzelfde met een flesje alcoholvrije Heineken.

Waarom Roglic dit ‘statement’ maakte, werd niet heel duidelijk. Op de haperende stream legde de Sloveen uit dat Heineken een partner van de ploeg is. Zeeman vatte de actie, toen hij het blikje zag, in één zin treffend samen. “Ah, Primož doet de groeten aan Cristiano.”