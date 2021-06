Wout van Aert: “Tot en met de tijdrit heb ik een reële kans op geel”

Wout van Aert tankte vertrouwen op het Belgisch kampioenschap. “De vorm blijkt beter dan verwacht, dat is mentaal een opsteker. Stiekem droom ik van het geel. Tot en met de tijdrit heb ik kansen”, vertelt hij op de online persconferentie twee dagen voor de start van de Tour de France.

“Een race tegen de klok”, noemde hij zijn Tourvoorbereiding na zijn blindedarmoperatie ergens begin mei. Maar zie, Wout van Aert pakte bij zijn terugkeer in competitie meteen de Belgische titel. “Laat ons zeggen dat mijn conditie toch al iets beter is dan verwacht en dat dat goed is voor het mentale. De driekleur geeft me extra motivatie”, klonk het zondag nog in Waregem.

Van de traditionele persconferentie aan de vooravond van de Tour – in erbarmelijke omstandigheden, alsof 4G in Bretagne nog niet helemaal is doorgedrongen – werden we niet echt veel wijzer. “We hebben de finale van de openingsrit nog niet verkend, dat doen we morgen. Maar aan de profielen te zien, krijgen we meteen koers”, zegt Van Aert.

Timing

“Zowel voor de klassementsrenners als voor de punchers wordt het meteen een belangrijk weekend”, beseft hij. “En wat de strijd voor de dagzeges betreft, het wordt kwestie van nog iets over te houden op die slotklimmetjes en – vooral – zo goed mogelijk te timen. In principe zijn het twee aankomsten die me op het lijf geschreven zijn, maar het wordt sowieso geen gemakkelijke opdracht.”

Dat hij uiteraard ook stiekem van het geel droomt, vult Van Aert nog aan. “Dat lijkt me logisch, als die eerste etappe me op het lijf geschreven zijn. Mike (Teunissen, die naast hem op de persconferentie zat, red.) droeg de trui twee jaar geleden ook. Hij heeft me een beetje proberen uitleggen hoe dat voelt. Ik ben benieuwd. En als het in het openingsweekend niet lukt, heb ik nog kansen tot en met de tijdrit om het geel te pakken.”

Hoger doel

Dat kan in de tijdrit zelf, maar eventueel via bonificaties in de sprints. Ook wat die sprint betreft, tankte Van Aert zondag in Waregem extra vertrouwen. “Ik heb ’s avonds na het BK de waarden bekeken. Die waren oké. Ik reed zondag een van mijn beste sprints van het seizoen qua wattages en waarden. Toen ik de sprint aanzette lag de snelheid wel laag, dus dat kan je moeilijk vergelijken met een massasprint in de Tour, maar mijn aanzet en versnelling waren goed. Hopelijk is het ook voldoende om ook op internationaal niveau mee te doen met de besten.”

Na die eerste week zal Van Aert nog steeds de vrijheid krijgen om eventueel persoonlijk succes na te jagen, maar ook de kersverse Belgische kampioen lijkt zich toch – weliswaar iets minder opzichtig dan in 2020 – te schikken naar de ploegorders. “We zijn hier nog steeds met een groter doel”, zegt hij. “Ik wil zeker mijn steentje bijdragen. Los daarvan zal ik mezelf nog steeds kunnen plaatsen in de finale.”