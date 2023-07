Extra bloedcontroles voor Jumbo-Visma en UAE Emirates in de teambussen

Jumbo-Visma en UAE Emirates kregen ongeveer een uur voor de start van de koninginnenrit van Saint-Gervais Mont-Blanc naar Courchevel in de teambus bezoek van de dopingcontroleurs. De renners van de ploegen van de twee klassementsrenners die deze hele Tour de France domineren, moesten in de bus een extra bloedcontrole ondergaan.

“Dit juich ik toe”, gaf teammanager Richard Plugge van Jumbo-Visma aan. “Sterker, ik heb me hier ook hard voor gemaakt. Op deze manier zetten we weer een stap in de strijd tegen doping. Jonas Vingegaard heeft in de laatste 48 uur liefst vier bloedcontroles gehad. Wij werken hier graag aan mee.”

Ook bij UAE Emirates zijn ze blij dat er deze extra controles worden uitgevoerd. “Ik denk dat dit alleen maar goed voor het wielrennen is. Wij hebben hier geen probleem mee”, zo liet een woordvoerder van UAE Emirates aan WielerFlits weten.

Vorig jaar maakte reeds een aantal ploegen zich hard om bloedcontroles direct voor de start en direct na de finish door te voeren. Zij hebben er bij de internationale wielerunie UCI en bij het anti-dopingagentschap WADA op aangedrongen om op deze manier de aanpak van doping te vergroten.

Met deze bloedcontroles willen de ploegen een mogelijkheid van bloeddoping uitsluiten, die in 2021 tijdens de dopingstrafzaak ’Operatie Aderlass’ rondom de Duitse ‘dopingdokter’ Mark S. naar buiten kwam. Het gemak waarmee sporters op deze manier bloeddoping kregen toegediend, was zo kinderlijk eenvoudig, dat de ploegen al een hele tijd aangeven dat de wielersport hier voor moet waken.

“Aderlass gaf inderdaad aan dat atleten net voor en na de competitie bloed via een infuus inbrengen en later weer aftappen. Overduidelijk bewijs waren de beelden van langlaufer Max Hauke”, bevestigde professor Peter van Eennoo van het DoCuLab Gent vorig jaar al aan WielerFlits.

In de winter, meestal vlak voor vakantie wanneer de kans op een out-of-competition controle klein is, tapt een sporter een hoeveelheid bloed af. Dit bloed wordt bij belangrijke wedstrijden ’s ochtends (na de reguliere dopingcontroles in de ochtend in het hotel en voor de start) toegevoegd en het wordt dan diezelfde dag na de etappe, bij aankomst in of onderweg naar het hotel, weer afgetapt. Meer bloed in het lichaam tijdens de wedstrijd betekent extra rode bloedlichaampjes, die zuurstofopname makkelijker maken en zorgen voor een beter uithoudingsvermogen.

Voordeel van kleinere hoeveelheden bloed is dat het lichaam niet echt adaptatietijd nodig heeft zoals bij grotere hoeveelheden, waardoor je er direct die dag baat bij hebt. Vandaar dat het ook bij specifieke, belangrijke wedstrijden wordt ingezet. In het wielrennen zou het dan vooral gaan om bergritten in grote rondes.

Het vergt weinig tijd en het toevoegen in de vroege ochtend en het verwijderen na de etappe in het hotel, kan dus op dezelfde dag waardoor er bij bloedcontroles in de vroege ochtend (voor het toevoegen van bloed) en in de avond in het hotel (na het weer verwijderen van het bloed) weinig verschillen in het bloed waarneembaar zijn, waardoor minder argwaan wordt gewekt.