Tourbaas Prudhomme legt bloemen neer aan het graf van Raymond Poulidor

De negende etappe van de Tour de France staat in het teken van de Puy de Dôme, maar ook van Raymond Poulidor. De rit gaat namelijk van start in Saint-Léonard-de-Noblat, waar de Franse wielerheld vrijwel heel zijn leven heeft gewoond. Voor de start besloot de Tourorganisatie de in 2019 overleden Poulidor te eren.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Een delegatie van ASO – aangevoerd door Tourbaas Christian Prudhomme – legde voor de start een krans neer bij het graf van Raymond Poulidor. Poulidor is onlosmakelijk verbonden met Saint-Léonard-de-Noblat en dat is terug te zien in het straatbeeld. De negende rit finisht bovendien op de Puy-de-Dôme, waar Poulidor in 1964 een legendarisch duel uitvocht met zijn landgenoot en grote rivaal Jacques Anquetil.

Lees ook: Mathieu van der Poel hoopt Raymond Poulidor te eren in zijn thuisregio: “Vergelijking met mijn opa altijd mooi”

Hommage à Raymond Poulidor, à Saint Leonard pic.twitter.com/bxt0l64GLR — Sébastien Dubois (@Sebastish) July 9, 2023

Saint-Léonard-de-Noblat rend hommage à Raymond Poulidor.

Direction le Puy de Dôme… Et souvenir du duel de 64 avec Anquetil. pic.twitter.com/3eANmj7pDm — Douet Théo (@TheoDouet) July 9, 2023

In Saint-Léonard-de-Noblat hebben de inwoners op deze emotionele dag ook uitgepakt, en wordt Poulidor op een grootse manier herdacht. Zo is er een heuse muurschildering van de Franse Tourheld, die werd onthuld door Prudhomme.

De kleinzoon van wijlen Raymond Poulidor, Mathieu van der Poel, zal voor de start van de etappe ook nog een speciale fiets van zijn grootvader cadeau krijgen.

Lees ook: Ter ere van ‘Poupou’: Mathieu van der Poel krijgt voor de start een bijzonder aandenken