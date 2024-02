dinsdag 6 februari 2024 om 10:18

‘Saudisch investeringsfonds streeft naar 2026 als startdatum nieuwe wielercompetitie, Flanders Classic doet mee’

Sinds vorige week zingt het gerucht rond dat SRJ Sports Investments, een dochteronderneming van het Public Investment Fund (PIF) van Saoedi-Arabië, circa 250 miljoen euro wil steken in een nieuwe wielercompetitie. Het Laatste Nieuws schrijft nu dat de initiatiefnemers in 2026 hopen te beginnen met de nieuwe formule. De Vlaamse krant weet ook te melden dat organisator Flanders Classics meedoet aan het project.

Het is volgens HLN een bewuste keuze om in 2026 te beginnen met de competitie. Eind 2025 lopen namelijk de huidige WorldTour-licenties af, waardoor met een schone lei begonnen zou kunnen worden. Dit zou ook kunnen betekenen dat ProTeams die tijdens de huidige cyclus genoeg punten pakken voor een plekje in de WorldTour, alsnog buiten de boot vallen. Lotto Dstny wordt als mogelijk slachtoffer genoemd.

Woensdag en donderdag zouden er in London nieuwe gesprekken zijn over het zogenoemde ONE Cycling-project. Reuters meldde eerder dat Amaury Sports Organisaton (ASO), de organisator van onder andere de Tour de France, en RCS Sports, de organisator van onder meer de Giro d’Italia, niet betrokken zijn bij de onderhandelingen. HLN schrijft nu dat Flanders Classic wél meedoet. Deze organisator heeft onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race de Ronde van Zwitserland in handen.

Wat de WorldTour-ploegen betreft, zijn er volgens HLN de volgende teams aanwezig bij vergaderingen over het project: Visma | Lease a Bike, EF Education-EasyPost, Soudal Quick-Step, Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Wanty, INEOS Grenadiers, Lidl-Trek en BORA-hansgrohe. UAE Emirates schuift niet aan, maar blijft de ontwikkelingen wel volgen.

Acht teams zijn volgens HLN niet aan boord: Astana Qazaqstan, Movistar, Jayco AlUla, dsm-firmenich PostNL en de Franse teams Groupama-FDJ, Arkéa-B&B Hotels, Cofidis en Decathlon AG2R La Mondiale. De positie van Bahrain Victorious wordt niet benoemd.