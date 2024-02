zaterdag 10 februari 2024 om 10:33

‘Ik geloof niet meer in ONE Cycling’

Podcast Er gaan al lange tijd geruchten rond over een nieuwe competitie in het wielrennen: ONE Cycling. Waar de ene keer een groot investeringsfonds geld zou willen neerleggen, is het de andere keer geld uit Saoedi-Arabië dat de competitie op gang moet helpen. En dan is er ook nog het gerucht dat de Franse ploegen uit de deelnemend groep van WorldTour-teams zouden stappen. In de WielerFlits Podcast duiken Maxim, Youri en Raymond dieper in ONE Cycling.

Er gaan veel geruchten de ronde, maar veel concrete informatie blijft vaak uit. Maxim vraagt Raymond over wat hij weet van de laatste ontwikkelingen. “De status is dat alle partijen, die nog in ONE Cycling zitten, op het ogenblik in Londen aan het vergaderen zijn. Daar gaan zij twee dagen lang hun plannen verder uitwerken. Maar als je het mij vraagt: ik geloof er niet meer in.”

Raymond legt uit hoe hij tot deze conclusie is gekomen. “Er wordt eigenlijk alleen maar positief nieuws gelekt, maar als je naar de belangrijkste feiten gaat kijken…. ASO heeft ruim anderhalf jaar meegesproken en is toen uit ONE Cycling gestapt. Vervolgens is een paar maanden geleden ook RCS, de organisator van onder andere de Giro en Milaan-Sanremo eruit gestapt. En nu volgen dan – waarschijnlijk onder druk van ASO – ook de Franse ploegen.”

“Ze willen een Super League maken, maar je kan het woord Super weglaten als je de twee grootste organisatoren niet mee hebt”, gaat Raymond verder. De Tour en de Vuelta zitten allebei bij ASO. De Giro zit bij RCS. Samen hebben zij ook nog eens vier van de vijf monumenten. Het is voor mij een herhaling van zetten van hetgeen wat ik al vanaf 2000 zie.”

Toen was het Hein Verbrugge die met het idee van de Pro Tour kwam. De Tour de France was toentertijd enthousiast, maar stapte uit de gesprekken toen het echt concreet werd. Daarna waren er plannen voor ook andere competities, maar Raymond ziet een rode draad. “Organisaties praten gewoon zo’n één á twee jaar mee en vervolgens trekken ze de stekker eruit. Zo zijn we weer drie, vier jaar verder. Ik geloof er niet meer in.”

Alles is te koop?

Maxim haalt vervolgens aan dat de Saudi’s – mogelijke investeerders – zich wellicht verkijken op wat allemaal te kopen is. Zo kan je een tocht als de Tour de France echt niet zomaar in handen krijgen. “De Saudi’s denken misschien wel dat alles te koop is. Maar dat is bij de Tour de France echt nog wel een ander geval. Het is gewoon een enorme cashcow voor het moederbedrijf. Ik las laatst dat zij 20 miljoen dollar per jaar aan dividend aan de sporttak van de ASO kunnen uitkeren. Dat is natuurlijk een ontzettende klap geld. Zelfs als ze een miljard zouden bieden, dan is dat misschien nog wel te weinig.”

Voor de nieuwe competitie is dat wel waar het uiteindelijk op neer zal komen. Het geld zal flink moeten rollen. Maxim: “Dat geld zit natuurlijk wel in Saudi-Arabië. Dat gaat over een fonds van 600 miljard dollar, waaruit geput kan worden. De enige optie is gewoon de hele bubs opkopen. Maar gaat dat in Frankrijk er wel doorheen komen? Ik denk het niet.”

Raymond haakt in op de vraag van Maxim. “De belangrijkste stakeholder van de Tour de France is eigenlijk de Franse overheid. En voor Frankrijk is de Tour het grootste promotiemiddel van het toerisme. Die gaan nooit de Tour verkopen. Dat gaat nooit buiten Franse handen vallen. Iedereen kijkt dan in een keer naar een bedrag van 250 miljoen en roept ‘wow’. In het hele wielrennen gaat ongeveer 1,2 miljard rond, dus 250 miljoen vind ik nog niet eens zo veel.”

Raymond legt uit waarom dat het bedrag van 250 miljoen echt te weinig is. “Ik heb een interview voor het voorjaarsnummer van RIDE gemaakt met de professoren Daam van Reeth en Wim Lagae. De twee economie professoren die al 30 jaar de economie van het wielrennen volgen. Toen spraken we nog over het bedrag wat CVC Capital aan werd verbonden: vijfhonderd miljoen. Daarvan zei Daam van Reeth: als je alles gaat berekenen, dan ga je met die 500 misschien net uitkomen. Maar dat is nog aan de lage kant. Dus die 250 miljoen, daar kun je helemaal niet eens zo’n ONE Cycling mee opstarten.”

