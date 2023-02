Tour of Oman zet helikopterpiloot uit wedstrijd

De helikopterpiloot die gisteren voor tumult zorgde in de derde etappe van de Tour of Oman is door de UCI-jury uit de wedstrijd gezet. De televisiehelikopter vloog te laag over de slotklim, waardoor vlak voor de finish meerdere hekken op het parcours waaide.

De piloot die de helikopter bestuurde is niet meer welkom in de wedstrijd. De productiemaatschappij die de uitzendingen voor de Omaanse televisie produceren zullen hem vervangen voor een andere piloot.

De tien renners die door het incident zijn opgehouden krijgen 20 seconden aftrek van hun finishtijd. De jury heeft berekend dat dit overeenkomt met de tijd die ze hebben verloren door het opmerkelijke oponthoud.

Het betreft Louis Meijntjes (Intermarche-Circus-Wanty), Michel Ries (Arkéa-Samsic), Jaakko Hanninen (AG2R Citroen), Emanuel Buchmann, Ben Zwiehoff (BORA-hansgrohe), Rémy Rochas (Cofidis), Sylvain Moniquet (Lotto DSTNY), Floris De Tier, Lennert Teugels (Bingoal WB) en Giovanni Carboni (Kern Pharma).

De Tour of Oman experimenteert deze editie met een nieuwe manier van uitzenden. De beelden die helikopter en cameramotoren maken worden verstuurd via het 5G telefoonnetwerk en niet via de gebruikelijke satellietverbinding. Met de nieuwe manier van werken wil het land de wijde dekking promoten van het snelle mobiele internet.

De overwinning in de derde etappe naar de top van Jabal Hatt was voor de Amerikaan Matteo Jorgensen. Hij is tevens de nieuwe leider.

El nivel organizativo del Tour de Omán con las vallas intentando hacer un Rojas con los ciclistas que vienen por detrás #TourofOman pic.twitter.com/T4JVfEueF0 — Baquio (@GxlDeBaquio) February 13, 2023