Te laag vliegende helikopter zorgt voor tumult bij finish Tour of Oman

Het was voor meerdere renners toch even schrikken in de laatste meters van de derde etappe van de Tour of Oman. Vlak voor de streep waaiden er plots meerdere hekken op het parcours, waardoor sommige coureurs werden opgehouden. Dit kwam door een… te laag vliegende helikopter.

De derde etappe van de Tour of Oman eindigde op de top van Jabal Haat, een beklimming van net geen vijf kilometer aan ruim 8%. Een sprint bergop moest uiteindelijk de winnaar aanwijzen en daarin bleek Matteo Jorgenson over de beste benen te beschikken. De Amerikaan van Movistar kwam als eerste over de finish.

De eerste vijftien renners konden uiteindelijk zonder problemen finishen, maar daarachter werden de coureurs (voor even) opgehouden. Door een te laag vliegende helikopter vlogen plots meerdere hekken op het parcours, met een hachelijke situatie tot gevolg. Gelukkig bleef iedereen recht.

Lees meer: Jorgenson neemt macht over in Tour of Oman, Vansevenant tweede op Jabal Haat

El nivel organizativo del Tour de Omán con las vallas intentando hacer un Rojas con los ciclistas que vienen por detrás #TourofOman pic.twitter.com/T4JVfEueF0 — Baquio (@GxlDeBaquio) February 13, 2023