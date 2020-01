‘Tour of Oman geannuleerd na overlijden sultan Qaboos’ dinsdag 21 januari 2020 om 11:54

De Tour of Oman zal dit jaar niet plaatsvinden. Vanwege het overlijden van sultan Qaboos bin Said al-Said is de zesdaagse wielerwedstrijd afgeblazen, melden diverse bronnen.

De Tour of Oman staat dit jaar van 11 tot en met 16 februari tot de Pro Series-kalender, waarmee het ingeklemd zat tussen de ronde van Saudi Arabië en de UAE Tour. Vanwege een veertig dagen durende periode van nationale rouw in Oman zal het evenement dit jaar echter niet doorgaan. De Kazach Alexey Lutsenko blijft hierdoor voorlopig de laatste winnaar van de etappewedstrijd.

Sultan Qaboos overleed vrijdag 10 januari op 79-jarige leeftijd. Hij zat bijna vijftig jaar op de troon in de islamitische oliestaat.