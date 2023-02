Tour of Antalya afgelast vanwege zware aardbevingen in Turkije

De Tour of Antalya is op het laatste moment afgelast. De meerdaagse wielerkoers zou eigenlijk plaatsvinden van 9 tot en met 12 februari, maar Turkije is vandaag getroffen door twee zware aardbevingen.

De eerste aardbeving vond plaats in het zuiden van Turkije en heeft voor veel slachtoffers gezorgd. Bewoners werden vlak voor zonsopgang wakker geschud door de beving met een kracht van 7,8. De schokken werden behalve in Turkije ook gevoeld in onder meer Syrië en Libanon. Zelfs uit Caïro komen meldingen binnen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er zeker 1.300 doden en meer dan 5.000 gewonden gevallen, in zowel Turkije als Syrië. Er wordt gevreesd dat het dodental nog zal oplopen.

Zwaarste bevingen sinds 1939

Goed twaalf uur later werd ook centraal-Turkije opgeschrikt door een aardbeving, ditmaal met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum van deze beving ligt in het district Elbistan in de provincie Kahramanmaraş. Verdere details over de tweede aardbeving ontbreken nog. Het zijn volgens de Turkse president Erdogan de zwaarste aardbevingen in Turkije sinds 1939. Toen vielen er maar liefst 30.000 doden.

Er wordt in Turkije en Syrië nog gezocht naar overlevenden van de aardbevingen. In Zuid-Turkije zijn ook zeker 1700 gebouwen ingestort, waaronder een ziekenhuis in de kustplaats Iskenderun. Daardoor zijn andere ziekenhuizen in de regio overvol, melden Turkse media. Ook het winterse weer bemoeilijkt de huidige reddingsoperatie.

De organisatie van de Tour of Antalya heeft inmiddels dus een streep gezet door de eerstvolgende editie van de wielerronde, na overleg met de Turkse wielerfederatie, het ministerie van Jeugd en Sport en de internationale wielerunie UCI. Vorig jaar ging de eindoverwinning naar de Deen Jacob Hindsgaul van Uno-X. Alessandro Fedeli werd tweede, Luc Wirtgen eindigde als derde.