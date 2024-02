maandag 12 februari 2024 om 13:01

Hartthijs de Vries (Tour de Tietema-Unibet) na eerste profzege: “Deze winter een grote stap gemaakt”

Hartthijs de Vries won zondag de slotrit van de Tour of Antalya. Daarmee opende hij de zegeteller van Tour de Tietema-Unibet voor het seizoen 2024 en boekte hij zelf zijn eerste profoverwinning. Een dag later reageert de 27-jarige renner in gesprek met WielerFlits op zijn succes.

“Dit is natuurlijk supermooi”, zegt een opgetogen De Vries. “Ik had misschien niet direct verwacht deze koers al te winnen, maar ik wist wel dat ik weer een grote stap had gemaakt deze winter. Daarom had ik wel voorzien dat het er de komende weken of maanden uit zou komen. Maar ja, het is natuurlijk supermoeilijk om het in je eerste koers meteen te doen. Gisteren lukte het, dus daar ben ik echt superblij mee. Ook voor de ploeg. We zijn natuurlijk een ProTeam geworden, dus dit haalt de druk er na de eerste koers gelijk vanaf.”

In de koninginnenrit van zaterdag, met finish bergop, voelde De Vries zich al erg sterk. Hij eindigde daar als zeventiende. “Voor mijn doen reed ik daar al een heel goede slotklim. Er zaten alleen maar heel lichte klimmers voor me. Gisteren was er halverwege de rit ook een lange klim, waar Tudor van onder tot boven vol ging. Daar kwam ik in de eerste groep boven, met een stuk of vijftien renners. Nadien kwam het weer wat bij elkaar, maar vervolgens reden we gelijk weg met zes man.”

Rijden voor het klassement, sprinten voor de zege

Naast De Vries waren dat Fabio Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck), Alessandro Fancellu (Q36.5), Roland Thalmann (Tudor), Ådne Holter en Halvor Dolven (Uno-X). “We moesten toen nog vijftig kilometer, over zo’n typisch Turkse snelweg, met tegenwind. Dat was heel pittig. Maar het waren sterke jongens, dus het lukte ons om vooruit te blijven. En ik voelde wel dat ik in die groep eigenlijk de sterkste was. Ik kon lange beurten doen.”

“In eerste instantie reed ik vooral voor het klassement, omdat ik lange tijd virtueel tweede stond”, aldus de Kollumer, die uiteindelijk als achtste zou eindigen in het klassement. “Pas in de laatste paar kilometers – eigenlijk pas de laatste kilometer – ben ik in het wiel gaan zitten en dacht ik: misschien kan ik die sprint ook nog wel winnen.”

En dat kon hij inderdaad. Sterker nog, De Vries won de sprint van zes met overmacht. “Voor mij is dit een bevestiging dat ik weer sterker geworden ben. Dat merk ik ook vooral bergop. Ik hoop de komende maanden zo door te gaan en het in mijn soort koersen ook te laten zien. Maar als ik zo blijf rondrijden, heb ik daar heb ik alle vertrouwen in.”