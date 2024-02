zaterdag 10 februari 2024 om 13:46

Davide Piganzoli verschalkt concurrentie op slotklim en is de nieuwe leider in de Tour of Antalya

Davide Piganzoli heeft in Turkije de derde etappe van Kemer naar Tahtali op zijn naam geschreven. De renner van Polti Kometa beschikte over de beste klimmersbenen in deze zware etappe. Op de slotklim wist hij de groep der favorieten achter zich te laten en kwam zo solo over de meet.

Het was vandaag alle hens aan dek voor de klimmers in het peloton. In de rit van Kemer naar Tahtali stonden liefst drie beklimmingen op het programma. Tweemaal moest een klim van de tweede categorie worden bedwongen, voordat de slotklim van de eerste categorie de renners naar de finish zou brengen. Op deze slotklim leek vandaag de beslissing te gaan vallen. Wie is na vandaag de nieuwe leider?

TDT-Unibet mengt zich in vlucht

Het duurde zo’n twintig kilometer om een echte vlucht te formeren in de deze zware derde etappe. Nadat een groep van elf renners weer was teruggehaald door het peloton, mocht een vijftal uiteindelijk wel vertrekken. Axel Huens verdedigde in deze kopgroep de kleuren van Tour de Tietema-Unibet. De Fransman kreeg een leuke mix aan renners met zich mee.

📣 Allez, Allez, Allez! 🇫🇷 Axel looking strong in the breakaway.#TourofAntalya pic.twitter.com/YO8Eg1TiPV — Tour de Tietema (@tourdetietema) February 10, 2024

Zo voegden Cyrus Monk (Q36.5), Alessandro Monaco (Corratec-Vini Fantini), Mengis Petros (Beykoz Belediyesi Spor Türkiye) en Lukas Meiler (Team Vorarlbrerg) zich bij Huens. De mannen fietsten een ruime tweetal minuten voor het peloton uit, toen zij de eerste beklimming van de dag rondden. Lukas Meiler pakte de vijf punten op de top van de klim van de tweede categorie.

Schifting in de kopgroep

Op de tweede klim van de dag, die niet gecategoriseerd was, wisten drie man zich los te maken van de overige mannen in de kopgroep. De mannen in dienst van de continentale ploegen moesten afhaken, terwijl Monk, Monaco en Huens hun voorsprong van twee minuten vast wisten te houden.

Ook op de top van de voorlaatste beklimming genoten de drie leiders nog een voorsprong van ruim anderhalve minuut. Het zwaarste werk van de dag moest dan nog komen. De beklimming van de Tahtali zou de beslissing van de dag brengen. Helaas voor de vluchters zat een overwinning op de top van de berg er voor hen niet in. Aan de voet hadden zij nog maar een half minuutje over.

Strijd op de Tahtali

Het duurde dan ook niet lang voordat het peloton de mannen had gegrepen. De slotklim bleek een afvalrace te worden. De voorste groep ging van dertig naar vijftien renners, maar niemand demarreerde. Op ruim twee kilometer van de meet was het dan Davide Piganzoli die de knuppel in het hoenderhok gooide.

De 21-jarige Italiaan sloeg een flink gat en boekte de eerste overwinning van zijn carrière door de derde etappe van de Tour of Antalya op zijn naam te schrijven. Hij kwam uiteindelijk solo over de meet. De renner van Polti kometa slaat zo een dubbelslag in de Turkse rittenkoers. Morgen mag hij het tricot van de leider aantrekken. Het werd overigens een Italiaans podium. Alessandro Pinarello (VF Group-Bardiani CSF0Faizanè) en Edoardo Zambanini (Bahrain -Victorious) eindigden als tweede en derde.