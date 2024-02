zondag 11 februari 2024 om 13:24

Hartthijs de Vries bezorgt Tour de Tietema-Unibet in Antalya eerste zege van 2024

Hartthijs de Vries heeft het ProTeam van Tour de Tietema-Unibet de eerste grote zege van het seizoen bezorgd. In de slotrit van de Tour of Antalya schoof de Fries mee in een ontsnapping die standhield tot op de finish. Hij versloeg Fabio Van den Bossche van Alpecin-Deceuninck. De eindoverwinning in Antalya ging naar Davide Piganzoli (Polti Kometa).

De laatste etappe van de Tour of Antalya ging van start met Davide Piganzoli in de roze leiderstrui, nadat hij zaterdag de koninginnenrit had gewonnen. De slotrit van ruim 180 kilometer kende start en finish in Antalya zelf, met onderweg ruim 2.000 hoogtemters. Het lastigste deel lag halverwege, maar de finale was vooral in dalende lijn en vlak.

Zes renners vormden, pas na een strijd van 40 kilometer, de vlucht van de dag: Lucas De Rossi (China Glory-Mentech), Mauro Verwilt (Taeteletto-Isorex), Dominik Amann ( Vorarlberg), Emir Uzun (Sakarya BB), Sebastian Niehues en Paul Wright (Rembe Team Sauerland). Nadat zij de vrijgeleide kregen, reden ze meer dan drie minuten weg van het peloton.

Kansrijke aanval De Vries en Van den Bossche

Aan de voet van de zwaarste klim van de dag, een van ruim 5 kilometer aan 5,9%, werd de kopgroep alweer ingerekend. Het peloton was op dat moment al flink uitgedund. Een elitegroep kwam over de top, maar de samenwerking was niet goed waardoor een zestal kon wegrijden met daarbij Hartthijs de Vries (Tour de Tietema-Unibet) en Fabio Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck).

De zes koplopers begonnen met anderhalve minuut aan de lange afdaling, die gevolgd werd door een plateau van 20 kilometer en nog een korte afzink naar Antalya-stad. De Vries en Van den Bossche hadden Halvor Dolven, Adne Holter (beiden Uno-X Mobility), Alessandro Fancellu (Q36.5) en Roland Thalmann (Tudor) mee en dwongen het Polti Kometa van leider Piganzoli in de verdediging. Holter was namelijk de virtuele leider en De Vries was daarna de best geplaatste vluchter.

Kopgroep mag strijden om ritzege

Lange tijd schommelde de voorsprong rond de twee minuten, maar in de laatste 20 kilometer ging er toch wat van de voorsprong af. De korte afdaling kwam wel gelegen voor de vluchters, die niet konden voorkomen dat het peloton in de laatste 10 kilometer terugkwam tot op 50 seconden. In de ultieme finale werd het gat nog kleiner, maar toch was dat genoeg voor de vluchters om voor de ritzege te strijden.

Uit de kopgroep wist Hartthijs de Vries de overwinning te pakken namens het team van Bas Tietema, voor Van den Bossche en Fancellu.

Davide Piganzoli kwam zonder problemen aan de finish en wist zo het eindklassement in de Tour of Antalya te winnen. De 21-jarige Italiaan zorgde daarmee voor een grote zege voor zijn ploeg Polti Kometa. Alessandro Pinarello (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) en Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) maakten er een compleet Italiaans eindpodium van.