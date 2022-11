Tour du Faso afgelast vanwege veiligheidsredenen

De Tour du Faso gaat volgende week vrijdag niet door. Volgens de wielerbond van Burkina Faso is de negendaagse UCI-wedstrijd afgelast vanwege veiligheidsredenen.

Burkina Faso wordt al jaren geteisterd door gewapende moslimgroepen die banden hebben met Al Qaida en Islamitische Staat. Dit leidde de afgelopen jaren al tot duizenden burgerdoden. Vorige maand vond er zelfs een coup plaats in het West-Afrikaanse land. Ibrahim Traore leidde op 30 september een groep militairen die de macht overnam van president Paul-Henri Damiba. Traore benoemde zichzelf daarna tot ‘overgangspresident’, omdat hij vasthoudt aan de belofte van Damiba om Burkina Faso uiterlijk juli 2024 gedemocratiseerd te hebben.

Toch vond de Tour du Faso – op 2020 na – de afgelopen jaren gewoon plaats, met Nederlands succes zelfs. Peter Merx won in 2019 een rit, Jarri Stravers eindigde in 2021 als tiende in het algemeen klassement.

Onveilig hebben zij zich nooit gevoeld in Burkina Faso, vertelden zij vorig jaar aan WielerFlits: “Pas als je in deze landen bent geweest, merk je hoe groot de tegenstellingen zijn. Waar wij rijden, zijn niet echt veiligheidsrisico’s.”

De Duitser Daniel Bichlmann was in 2021 de laatste winnaar van de Tour du Faso.