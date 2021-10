Nederlandse Global Cycling jaagt in Burkina Faso op nieuwe UCI-zeges

De kans dat Nederland dit jaar nog een of meerdere UCI-zeges binnenharkt, lijkt zeer aanwezig. Een Nederlandse ploeg staat vrijdag namelijk aan de start van de Tour du Faso, een tiendaagse wedstrijd door Burkina Faso. Daarna is het wegseizoen vanuit Nederlands oogpunt echt afgelopen.

Global Cycling is de naam van het Nederlandse team. Het gehele jaar door rijdt de amateurploeg UCI-wedstrijden in het buitenland. Zo stonden ze eerder dit jaar aan de start van onder andere de Ronde van Kosovo, de Baltic Chain Tour, de Ronde van Kameroen, de GP Chantal Biya en een aantal eendaagse wedstrijden in Turkije.

Dat deden zij niet zonder succes. Van de 75 Nederlandse UCI-zeges kwamen er drie uit de stal van Global Cycling. Peter Merx en Lars Quaedvlieg wonnen in de GP Chantal Biya, Sybren Welling won in de Ronde van Kameroen. Jarri Stravers graaide ondertussen het bergklassement mee in de GP Chantal Biya, maar dat telt niet als UCI-zege.

Burkina Faso

Een deel van de ploeg die enkele weken geleden succes behaalde in de GP Chantal Biya, staat vanaf vrijdag aan de start van de tiendaagse in Burkina Faso. Jordi Slootjes, die tweede werd in het algemeen klassement, is erbij, evenals Peter Merx en Jarri Stravers.

Sjors Handgraaf, Florian Smits en Johan Betten maken de selectie compleet. De meeste van deze renners zijn overigens niet vreemd met winnen in de Tour du Faso. Merx won een rit in 2019, Handgraaf werd in 2018 tweede in het algemeen klassement en Smits won in 2013 en in 2018 al een rit.

Global Cycling in Tour du Faso (29-10 tot 7-10)

Johan Betten

Sjors Handgraaf

Peter Merx

Jordi Slootjes

Florian Smits

Jarri Stravers