Nederlandse ploeg zwaar beveiligd in terreurland Burkina Faso: “Waar wij zitten, is het rustig”

Het Nederlandse Global Cycling, dat momenteel in Burkina Faso bivakkeert om de Tour du Faso te rijden, wordt elke dag zwaar beveiligd door de terreurdreiging in het land. Zorgen maken ze zich in Afrika echter niet, vertelt Jarri Stravers, die sinds dit jaar met de amateurploeg optrekt. De ronde vermijdt namelijk de gevaarlijkste coderoodgebieden in het noorden. “Er zou hier geen UCI-commissaris zijn als het gevaarlijk is.”

De Nederlandse ploeg wordt dag in dag uit, net als de overige teams die hier aan de start verschijnen, begeleid door militairen uit Burkina Faso. Ze worden naar het hotel en naar de koers gebracht en zelfs tijdens de koers wordt er op hen gelet. Stravers: “Je ziet continu zwaarbewapende mannen langs de openbare weg staan, dus ze beveiligen ons goed. Op weg naar de ploegpresentatie viel me dat ook al op. Onze bus had zich klem gereden, waardoor we flink wat vertraging opliepen. We wilden met de ploeg vervolgens meerijden met een auto, aangezien de ploegpresentatie in dezelfde straat was. De beveiliging vond dat geen goed idee.”

Reden voor hun strenge beveiliging is de huidige politieke situatie in het land. Binnen een aantal jaar is het West-Afrikaanse land op de derde plaats beland van dodelijkste terreurlanden ter wereld, na Nigeria en Afghanistan. Toen er in 2012 een grote goudader in de Sahel werd ontdekt, begon de dreiging. En met het jaar neemt de dreiging toe. De goudkoorts trekt namelijk jihadstrijdgroepen uit de Sahel aan.

Hun doelwit? Vooral lucratieve kleinschalige goudmijnen in het noorden van het land, waar meer dan eens een terroristische aanslag plaatsvindt. Alleen al in de afgelopen maanden waren er twee grote aanslagen in Burkina Faso. In augustus kwamen er bijna vijftig mensen om het leven bij een aanslag op een militair konvooi in Gorgadji. In juni werden er honderd burgers gedood in Solhan.

Stravers en Merx kennen de verhalen. “Vooral in het noorden van het land is het link. Ik heb gelezen dat er vooral organisaties aan de grens bij Mali bezig zijn.”, aldus Stravers. “Maar daar komt de wielerronde gelukkig niet.” Merx: “De goudmijnen zitten in het noorden van het land. Daar blijven we echt verre van.”

Oranje reisadvies

De woorden van de in Groot-Ammers wonende Stravers kloppen: de Tour du Faso passeert inderdaad niet de gevaarlijkste grensgebieden met Niger, Mali en Benin. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het gebied ten noorden van de lijn van de steden Tansila-Nouna-Ouahigouya-Tikaré-Kaya-Bogande aangeduid als coderoodgebied. De Tour du Faso blijft daar nipt onder; de gehele ronde gaat door codeoranjegebied.

Ook voor die gebieden wordt er gewaarschuwd op de website van het ministerie. Zo staat er: “In het centrum van het land en langs de zuidgrens met Ghana en Ivoorkust zijn meer veiligheidsincidenten. Buiten de grote steden neemt het risico op kidnapping en zware criminaliteit toe. Er is een verhoogd risico op terroristische aanslagen en op ontvoeringen in het westelijk, noordelijk, centraal, oostelijk en zuidoostelijk deel van Burkina Faso. De kans op aanslagen is het grootst op plaatsen waar veel buitenlanders komen. Vooral als deze plaatsen direct te bereiken zijn vanaf de openbare weg.”

Of het dan wel een verstandige idee is om naar Burkina Faso af te reizen? Ja, wel, denkt Merx. De 33-jarige Groninger reed in zijn leven al vaker koersen in Afrika. Dit jaar alleen al de GP Chantal Biya en de Ronde van Kameroen, eerder de Tour du Faso. In 2019 won hij er zelfs een rit. “Pas als je in deze landen bent geweest, merk je hoe groot de tegenstellingen zijn. In het noorden moet je niet komen, nee. Maar in het zuidwesten is het heel rustig. Hier is het platteland. Veiligheidsrisico’s zijn er waar wij rijden niet echt. Ik bemerk ook niet echt een andere sfeer dan twee jaar geleden.” Stravers voelt zich ook veilig: “Als je weet dat er in dit land iets aan de hand is, dan zie je het. Maar de beveiliging is hier echt goed.”

Doelen

Vrijdag stond de eerste rit op het programma. De winst was voor de Belg Rutger Wouters. Merx eindigde als beste Nederlander op de twaalfde plaats, Stravers werd 22ste. “Het was verschrikkelijk warm”, moeten ze allebei concluderen. Merx: “Het was ook even inkomen, na zo’n hectische week. Het eerste uur had ik het verschrikkelijk zwaar, daarna kwam ik er doorheen. Maar voor de komende negen ritten hebben we hier nog wel ambities.”

“Het doel is om hier wel ten minste een rit te winnen met de ploeg. Maar we moeten pakken wat we pakken kunnen, dat heb ik de afgelopen jaren wel geleerd. Als we de groene trui winnen of desnoods het tussensprintklassement, dan is dat ook heel mooi. En valt er nog wat te vieren.”

De concurrentie is hevig, weten beide renners uit te leggen. “Het niveau is denk ik vergelijkbaar met de Clubcompetitie”, aldus Stravers. “Maar het is heel anders, moet ik toegeven. De wegen, het warme weer, het eten. Moeilijk te vergelijken.” Merx heeft de grootste tegenstanders al gespot: “Die Wouters is heel goed, hij is Belgisch kampioen bij de eliterenners zonder contract geweest. Daar gaan we nog een zware kluif aan hebben.”

“Ook Paul Daumont moeten we in de gaten houden. Hij is de nationaal kampioen van Burkina Faso en dat kunnen we merken. Er staan hier drie Burkinese ploegen aan de start met zes renners, die allemaal voor hem rijden. Ga er dan maar aan staan, tegen achttien renners koersen”, eindigt hij. De Tour du Faso duurt nog tot en met 7 november.

Later volgt nog een verhaal over Global Cycling Team, de ploeg die over de hele wereld reist om UCI-koersen te rijden