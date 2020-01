Tour de Yorkshire kent opnieuw finale richting Leeds vrijdag 17 januari 2020 om 12:53

De Tour de Yorkshire zal ook dit jaar weer eindigen in Leeds, zo heeft de organisatie bekendgemaakt tijdens de presentatie van het parcours. De vierdaagse rittenkoers begint met een pittige rit naar Redcar, terwijl ook de overige etappes heuvelachtig zijn.

In de openingsrit trekken de renners van Beverley naar Redcar, met onderweg de Côte de Hooks House Farm (1,8 km aan 6,4%), de Côte de Lythe Bank (1,2 km aan 10%) en enkele ongecategoriseerde hellingen in volle finale. De tweede etappe naar Leyburn zal wellicht eindigen in een massasprint, al moeten de spurters eerst nog over de Côte de Buttertubs en de Côte de Grinton Moor.

De derde en voorlaatste etappe van de Tour de Yorkshire speelt zich af tussen Barnsley en Huddersfield en biedt kansen voor de puncheurs. Zo krijgen de renners zes hellingen voorgeschoteld, waaronder echte kuitenbijters als de Côte de Todmorden (2,5 km aan 10,4%) en de Côte de Shibden Wall (1 km aan 13,5%). De top van de laatste klim ligt op 18 kilometer van de streep.

De slotrit voert net als de voorgaande jaren naar Leeds, een stad die onder meer bekend stond vanwege zijn wolindustrie. Het belooft een spetterend slotakkoord te worden, met in totaal zeven steile hellingen, de laatste op minder dan twintig kilometer van de eindstreep. Vorig jaar ging de eindzege naar Chris Lawless van Team Ineos.

Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4

Tour de Yorkshire 2020 – Rittenschema

30/04: Beverley – Redcar (176,5 km)

01/05: Skipton – Leyburn (124,5 km)

02/05: Barnsley – Huddersfield (134 km)

03/05: Halifax – Leeds (177,5 km)

Vrouwenkoers telt opnieuw twee etappes

De ASDA Tour de Yorkshire Women’s Race 2020 telt net als vorig twee etappes. De vrouwen beginnen op vrijdag 1 mei met een 124,5 kilometer lange etappe van Skipton naar Leyburn. Onderweg beklimmen de deelneemsters de Côte de Buttertubs en de Côte de Grinton Moor.

De tweede en laatste etappe brengt de rensters van Barnsley naar Huddersfield, met in de finale nog enkele steile hellingen. Een van deze beklimmingen is de Côte de Shibden Wall (1 km aan 13,5%) op goed twintig kilometer van de finish. Marianne Vos won de laatste editie van de ASDA Tour de Yorkshire Women’s Race.

ASDA Tour de Yorkshire Women’s Race 2020 – Rittenschema

01/05: Skipton – Leyburn (124,5 km)

02/05: Barnsley – Huddersfield (114,5 km)