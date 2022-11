Owen Geleijn koerst in 2023 toch voor Jumbo-Visma Development

Owen Geleijn zal in 2023 toch uitkomen voor het Jumbo-Visma Development Team. De Nederlandse formatie gaf in augustus nog aan afscheid te zullen nemen van de 21-jarige Nederlander, maar Geleijn kan nu toch blijven.

Dat heeft de opleidingsformatie vandaag laten weten via social media. Geleijn kwam dit jaar tot 41 koersdagen en deed in onder meer het Circuit de la Sarthe en de Ronde van Hongarije al de nodige profervaring op. De jonge Nederlander was afgelopen seizoen negende in de HLB van Daal Eurode Omloop en eindigde in de Gran Premio Sportivi di Poggiana en de Egmont Cycling Race bij de eerste twintig.

De selectie van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma telt voorlopig vijftien renners. Met Dario Igor Belletta, Menno Huising, Pietro Mattio en Morten Aalling Nørtoft zijn er heel wat nieuwe gezichten. De sterkhouders binnen de ploeg zijn Lars Boven, Per Strand Hagenes, Archie Ryan, Johannes Staune-Mittet en Loe van Belle.