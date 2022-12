Tour de La Provence gaat wel gewoon door in 2023

Er hingen donkere wolken boven de 2023-editie van de Tour de La Provence, maar de Franse rittenkoers zal volgend jaar gewoon plaatsvinden van 9 tot en met 12 februari. Dat heeft de organisatie laten aan het Franse persbureau AFP.

De organisatie van de Tour de La Provence zou kampen met de nodige financiële problemen en ook op organisatorisch vlak rommelt het behoorlijk. Oud-renster Marion Rousse was als adjunct-directeur verbonden aan de Franse rittenkoers, maar is inmiddels opgestapt wegens een financieel geschil en zou juridische stappen ondernemen tegen de organisatie.

Bergrit naar La Montagne de Lure

Begin december leek de koers nog van de kalender te verdwijnen, maar inmiddels is duidelijk geworden dat de Tour de La Provence ook in 2023 zal plaatsvinden. De renners beginnen op 9 februari met een proloog in Martigues, gevolgd door een etappe naar Manosque, de koninginnenrit naar La Montagne de Lure en de slotrit met aankomst in Arles.

De Tour de La Provence kende zijn eerste editie in 2016, gewonnen door Thomas Voeckler, en is een van de eerste Europese koersen op de wielerkalender. Op de erelijst prijken mooie namen als Rohan Dennis, Gorka Izagirre, Nairo Quintana (2x) en Iván Sosa. Quintana won eerder dit jaar de voorlopig laatste editie van de Tour de La Provence.