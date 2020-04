‘Tour de France lijkt uitgesteld te worden’ zaterdag 11 april 2020 om 20:01

De Tour de France lijkt uitgesteld te worden en niet afgesteld. Althans dat zijn de woorden van persagentschap Reuters, dat inzage had in een mail die verzonden werd naar de officiële uitgevers van het Tour-programma.

“Deze wereldwijde crisis is erg onvoorspelbaar. We zetten de administratieve taken even on hold. We moeten geduldig zijn en wachten op de officiële communicatie van organisatie ASO, maar de huidige focus ligt daar wel op het uitstellen van de race naar een latere datum deze zomer, niet op annulatie”, zo viel er te lezen in deze mail.

Eerder deze week bracht Le Parisien het nieuws naar buiten dat de ASO alle start- en finishplaatsen in de Tour de France gevraagd zou zijn om alle etappes met vier weken te verschuiven.

Zodoende zou de Tour dan tussen 25 juli en 16 augustus worden georganiseerd. Daarmee heeft de Tour een aantal dagen overlap met de Vuelta a España, die op 14 augustus van start gaat.