‘Scenario in de maak om Tour de France vier weken op te schuiven’ dinsdag 7 april 2020 om 09:38

Organisator ASO heeft aan alle start- en aankomststeden van de Tour de France gevraagd of het mogelijk is het event vier weken op te schuiven. Van zaterdag 25 juli tot zondag 16 augustus. Dat weet Le Parisien. De Franse krant deed dezelfde oefening en deed een rondvraag. “Iedereen wil zich soepel opstellen.”

De Tour-organisator weigert zich neer te leggen bij de coronacrisis. Ook een aantal teammanagers gaf ondertussen aan dat het al of niet doorgaan van de Ronde van Frankrijk essentieel is in het blijven bestaan van hun ploeg. ASO-baas Christian Prudhomme stelde de deadline meer dan een week geleden al uit naar 15 mei. Zo koopt Prudhomme tijd. En die gebruikt hij zinvol.

Bij de Franse krant Le Parisien ontdekten ze dat ASO alle start- en aankomstplaatsen heeft gecontacteerd met de vraag of het mogelijk is om de passage op hun grondgebied met vier weken op te schuiven. De krant deed dezelfde oefening en polste op haar beurt alle lokale besturen. Conclusie: “Iedereen wil zich soepel opstellen.” Meer zelfs: het kunnen organiseren van de Tour zou als een overwinning op de pandemie worden beschouwd.

De voorwaarde daarbij is dat het een Tour mét publiek wordt, zoals eerder Prudhomme zelf en ook de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu al aangaven. Vanuit het standpunt van de steden logisch. Zij investeren volgens de krant 80.000 euro voor een start en 120.000 euro voor een aankomst. Die kunnen ze enkel terugverdienen via de wielerfans die op bezoek komen.