Tour de France hoopt op duel Mathieu van der Poel versus Wout van Aert

Interview

De stenen van ‘Le Nord’. Bij veel ploegen boezemen ze angst in. Liefst elf kasseistroken, goed voor 19,2 kilometer van die genadeloze stenen. Niet een rit waar je als klassementsrenner de Tour kunt winnen, maar wel een etappe waar je soms machteloos de Tour kunt verliezen.

Waar het bibberen is voor de klassementsrenners is het een speeltuin voor de klassiekerspecialisten. In 2014 won Lars Boom in de stromende regen de Roubaix-rit, terwijl de laatste keer dat de Tour door de ‘Hel van het Noorden’ werd gestuurd (in 2018) John Degenkolb de beste was. Destijds waren het vijftien zones, liefst 21,7 kilometer kasseien. Opvallend genoeg zaten bij de eerste vijf in de rituitslag vier winnaars van Parijs-Roubaix: Degenkolb, Greg van Avermaet, Philippe Gilbert en Peter Sagan. Het bewijst dat deze rit specialistenwerk is.

Daarom hopen velen in de Tour-karavaan ook op een duel Mathieu van der Poel versus Wout van Aert. De laatste jaren zijn de twee ’s werelds beste renners op de kasseienwegen. Ze kunnen elkaar naar ongekende hoogtes drijven.

Bij Jumbo-Visma zijn ze al vanaf november bezig met deze kasseienrit. Toen de ploeg Parijs-Roubaix ging verkennen, hebben ze meteen ook werk gemaakt van deze Tour-rit in ‘Le Nord’. Er komen vijftien mensen speciaal over zodat bij alle kasseizones iemand met extra wielen staat om zo snel mogelijk te kunnen reageren wanneer een van de renners met materiaalpech heeft te kampen.

Deze rit naar Arenberg heeft bij de Nederlandse ploeg ook een stempel gedrukt op de Tour-selectie. Van de acht Tour-renners staan er vier bekend als klassiekerspecialisten op de keien: Wout van Aert, Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck. “We zien deze rit inderdaad als een kans waar onze klassementsrenners Primož Roglič en Jonas Vingegaard misschien tijd kunnen winnen”, geeft ploegleider Arthur van Dongen aan.

Grote vraag, zeker na zijn indrukwekkende zege in Calais, is of geletruidrager Wout van Aert op de elf kasseistroken voor zijn eigen kansen kan en mag rijden of dat hij vooral de klassementsrenners moet bijstaan. Van Dongen: “We hebben meer renners die Roglič en Vingegaard op dit terrein kunnen bijstaan. Het hoofddoel waarvoor we naar deze Tour zijn gekomen, blijft in deze rit overeind.”



Duidelijker gesteld: Wanneer Roglič en Van Aert in een kopgroep zitten. Wat moet Van Aert dan doen wanneer Roglič lek rijdt?

“Als het nodig is dat Wout moet wachten, dan zal hij dat zeker doen”, bevestigt Van Dongen. “Wout denkt ook in het teambelang en het team denkt ook in Wout zijn belangen. Mocht het nodig zijn, dan zal Wout zich opofferen. Dat zal zeker geen issue zijn. Maar nogmaals, we kunnen vele scenario’s bedenken. Wij weten wat onze doelen en onze plannen zijn. Daar zullen we ons aan houden.”

Dat klinkt toch als een lastig dilemma?

Van Dongen: “Ik denk dat momenteel iedereen het lastig probeert te maken en daar terecht vragen over stelt. Maar wij kennen onze doelen.”

Ook in de ploeg van Mathieu van der Poel, bij Alpecin-Deceuninck, laat men ook niks aan het toeval over voor deze kasseienrit. Ploegleider Michel Cornelisse benadrukt het belang van deze vijfde Tour-etappe: “Iedereen weet dat de rit over de stenen van Roubaix een legendarische Tour-etappe is om te winnen. Natuurlijk leeft dat bij ons net iets meer. Mathieu is gebrand op deze etappe en de ploeg is klaar om hem hier zo goed mogelijk bij te staan.”

Hoe deze rit bij ‘MVDP’ zelf leeft? Cornelisse: “Een van de sterke punten van Mathieu is dat hij nooit nerveus is. Dat heeft hij zelfs niet voor de Ronde van Vlaanderen. Hij blijft relaxed en cool. Hoe relaxter hij is, hoe beter het resultaat vaak is.”

Bij Alpecin-Deceuninck rekenen ze erop dat Van der Poel zijn ‘eeuwige’ rivaal Van Aert in deze rit opnieuw gaat tegenkomen. Dat de Belg toch vrijheid gaat krijgen om zijn gele trui te verdedigen.

Cornelisse: “Enerzijds zou ik het begrijpen wanneer Van Aert toch ook aan Roglič en Vingegaard moet denken. Als je in de ploeg zulke goede klassementsrenners hebt, dan ga je niet alles doen om die gele trui te verdedigen. Het mooie van de stenen is echter dat een topper als Wout van Aert niet echt een ploeg nodig heeft. Als hij voor de eerste stenen goed wordt afgezet, dan is het in deze rit voor zo’n toprenner toch wel vrij eenvoudig om van voren te blijven.”

Dan zou er dus toch een duel Mathieu van der Poel en Wout van Aert kunnen komen?

“Dat zou zo maar kunnen. Misschien hoop ik daar ook wel op”, zegt Cornelisse met een knipoog.