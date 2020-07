Tour de France begint in 2021 week eerder wegens Olympische Spelen dinsdag 28 juli 2020 om 20:19

De Tour de France is op de nieuwe UCI-kalender voor 2021 een week naar voren gehaald om een overlap met de wielerkoersen tijdens de uitgestelde Olympische Spelen in Tokio te voorkomen. De Tourstart is nu voorzien voor 26 juni.

Oorspronkelijk zou de Ronde van Frankrijk in 2021 duren van 2-25 juli. Maar door de verplaatsing van de Olympische Zomerspelen in Tokio viel de olympische wegwedstrijd (op 24 juli) tegelijkertijd met de voorlaatste Touretappe. Om overlapping met de Spelen te voorkomen, is de drieweekse grote ronde een week naar voren gehaald en staat nu gepland voor 26 juni – 18 juli.

Onlangs mengde regerend olympisch kampioen Greg Van Avermaet zich al in de discussie over het samenvallen van de Tour met de Spelen. “Ik kan eventueel afstappen in de Tour, maar andere renners misschien niet. De Olympische Spelen verdienen het om de beste renners van de wereld aan de start te krijgen. Daar moet voor gelobbyd worden.”

De Tourorganisatie was toen al achter de schermen hard bezig om de Grand Départ te verzetten van 2 juli naar 25 juni. Het probleem is alleen dat Kopenhagen nu moet afzien van de Tourstart in 2021, want het Deense voetbalelftal speelt op 28 juni een EK-wedstrijd in de hoofdstad. De stad zet nu in op een Tourstart in 2022, terwijl de ASO reeds gesprekken voert met Lorient en Rennes.

Ook La Vuelta begint eerder

Ook de Vuelta a España begint volgend seizoen een week eerder dan in eerste instantie voorzien, namelijk op 14 augustus. De Spaanse drieweekse ronde eindigt drie weken later op 5 september. De UCI hoopt op die manier de overgang tussen de Vuelta, het Europees kampioenschap (11-12 september) en het wereldkampioenschap te verbeteren.

Tot slot laat de UCI weten dat de organisaties van de Amgen Tour of California en de Prudential RideLondon-Surrey Classic geen verzoek hebben ingediend om hun wedstrijden op te nemen op de WorldTour-kalender van 2021. “De UCI betreurt het vertrek van deze twee events en gaat met de betrokken partijen bekijken hoe hun terugkeer op het hoogste niveau kan worden verzekerd.”

UCI WorldTour-kalender 2021

Tour Down Under (19-24 januari)

Cadel Evans Great Ocean Road Race (31 januari)

UAE Tour (21-27 februari)

Omloop Het Nieuwsblad (27 februari)

Strade Bianche (6 maart)

Parijs-Nice (7-14 maart)

Tirreno-Adriatico (10-16 maart)

Milaan-San Remo (20 maart)

Volta a Catalunya (22-28 maart)

Brugge-De Panne (24 maart)

E3 BinckBank Classic (26 maart)

Gent-Wevelgem (28 maart)

Dwars door Vlaanderen (31 maart)

Ronde van Vlaanderen (4 april)

Ronde van het Baskenland (5-10 april)

Parijs-Roubaix (11 april)

Amstel Gold Race (18 april)

Waalse Pijl (21 april)

Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Ronde van Romandië (27 april – 2 mei)

Eschborn-Frankfurt (1 mei)

Giro d’Italia (8-30 mei)

Critérium du Dauphiné (30 mei – 6 juni)

Ronde van Zwitserland (6-13 juni)

Tour de France (26 juni – 18 juli)

Clásica San Sebastián (31 juli)

Ronde van Polen (9-15 juli)

Vuelta a España (14 augustus – 5 september)

Cyclassics Hamburg (15 augustus)

Bretagne Classic-Ouest France (22 augustus)

BinckBank Tour (30 augustus – 5 september)

GP de Québec (10 september)

GP de Montréal (12 september)

Ronde van Lombardije (9 oktober)

Tour of Guangxi (14-19 oktober)