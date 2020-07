Greg Van Avermaet: “Verplaats de olympische wegrit naar de tweede week” zaterdag 25 juli 2020 om 16:21

Greg Van Avermaet pleit in Het Laatste Nieuws voor het verplaatsen van de olympische wegrit in Tokio, mocht de Tourorganisatie er toch niet in slagen om de Tourstart met een week te vervroegen. “Dan kunnen alle toppers meedoen.”

De ASO (verantwoordelijk voor de organisatie van de Tour) en de UCI hebben contact gezocht met het IOC, maar het Internationaal Olympisch Comité is niet bereid om de olympische wegwedstrijden te verplaatsen tot na de Ronde van Frankrijk. “Ik zou willen vragen om ons alsjeblieft niet op de eerste dag te programmeren in Tokio”, aldus Van Avermaet.

“Als je de wegrit in de tweede week legt, kunnen alle toppers meedoen. Ik kan eventueel afstappen in de Tour, maar andere renners misschien niet. De Olympische Spelen verdienen het om de beste renners van de wereld aan de start te krijgen. Daar moet voor gelobbyd worden”, zo vertelt de regerend olympisch kampioen.

Lobby lijkt niet meer nodig

Een intensieve lobby lijkt echter niet nodig, aangezien de Tourorganisatie achter de schermen druk bezig is om de start van de Tour te verzetten van 2 juli 2021 naar 25 juni 2021. Het probleem is alleen dat Kopenhagen nu moet afzien van een Grand Départ in 2021. De reden: Denemarken speelt op 28 juni een thuiswedstrijd op het EK voetbal in de Deense hoofdstad.

Kopenhagen zet nu in op een Tourstart in 2022, terwijl de ASO reeds gesprekken heeft gevoerd met de Bretoense steden Lorient en Rennes over een Tourstart in 2021. De Franse bondscoach Thomas Voeckler voorziet ook problemen als de Tour de France niet wordt vervroegd. “Eerlijk? Het is een meer dan ingewikkelde situatie.”