Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 21 slotrit naar Parijs – Sprinten en champagne in Parijs

De champagne mag worden ontkurkt en de vlag mag uit. In de laatste etappe van de Tour de France dendert het peloton traditiegetrouw over de Champs Elysées. Welke sprinter pakt à la dernière minute nog een etappezege? Of sluipt een avonturier naar de zege? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De traditionele slotrit naar Parijs start dit jaar uit Saint-Quentin en Yvelines. Veel historie kent die plek niet, want de nieuwe stedelijke agglomeratie van de Franse hoofdstad Parijs werd pas in 1965 gebouwd. Het dankt haar naam aan de Étang de Saint-Quentin, een vijver van 250 hectare die in de zeventiende eeuw werd aangelegd om de tuinen van Versailles te verzorgen. Ditzelfde meertje is nu het centrum van Saint-Quentin en Yvelines. Tegenwoordig wonen er een kleine kwart miljoen mensen in de voorstad van Parijs, dat vooral bekend staat om haar verbintenis met het wielrennen. Zo heeft Europcar hier haar hoofdkantoor en had Bouygues dat tot voor kort ook.

Maar met die twee voormalig sponsors van de TotalEnergies-ploeg met hun zetel in Saint-Quentin en Yvelines, zouden we het wielrennen daar te kort doen. Saint-Quentin en Yvelines was van 1991 ook de start en finish van de endurance-wedstrijd Parijs-Brest-Parijs, die eens in de vier jaar plaatsvindt. In 2011 werd er ook nog eens gestart met de bouw van een overdekte wielerbaan, die in 2014 gereed was. Een jaar later vond er al het WK baanwielrennen plaats, net als afgelopen najaar. Nederland won toen de medaillespiegel door wereldtitels voor Yoeri Havik, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen (twee keer). Ook bekende wegrenners uit de Tour pakten er wereldtitels, zoals Filippo Ganna, Elia Viviani en Ethan Hayter.

In deze voorstad ligt overigens ook nog een private golfbaan genaamd Le Gold National, dat in 2018 het decor was voor de Ryder Cup. In die prestigieuze wedstrijd nemen de beste golfers van Europa en Amerika het tegen elkaar op als twee teams. Naast de wielerbaan ligt ook een BMX-parcours en op hetzelfde terrein vind je ook het hoofdkantoor van de Franse wielerbond.

Het is dan ook geen toeval dat Saint-Quentin en Yvelines een belangrijk toevluchtsoord tijdens de Olympische Spelen van 2024 is. Op deze plek zullen in ieder geval de medailles in het baanwielrennen, BMX’en en golfen te verdienen zijn. De Spelen zijn ook het thema voor deze rit.

De finish is traditiegetrouw in Parijs, sinds 1975 op misschien wel de bekendste laan ter wereld: de Champs-Élysées. Oorspronkelijk betrof dit deel van Parijs tuinen en marktpleinen, totdat Maria de’ Medici in 1616 besloot al die onderdelen te verbinden door een avenue met aan weerszijden een bomenrij. Het is een plek in de Franse hoofdstad met een rijke historie (leg de nadruk maar letterlijk op rijk; alleen de huren van gebouwen aan Fifth Avenue in New York zouden hoger liggen).

Jaarlijks werken de renners er op het einde van de slotrit rondjes af tussen het Palace de la Concorde en de Arc de Triomphe. Voor sprinters is het misschien wel de mooiste zege die ze kunnen boeken. Zeker die van komend jaar, want in 2024 ligt de finish van de Tour eenmalig in het zuidelijk gelegen Nice. Dat heeft alles te maken met de Olympische Spelen.

De Tour-organisator is aan dat laatste feit niet voorbijgegaan. De start is dus in Saint-Quentin en Yvelines, waar dus liefst drie olympische sporten gaan plaatsvinden. Na achttien kilometer passeren ze ook Élancourt, waar Mathieu van der Poel in 2024 de olympische titel in het mountainbiken hoopt af te nemen van Tom Pidcock.

Ruim twintig kilometer later volgt er dan een passage in Versailles. In het wereldberoemde Château de Versailles verdelen ruiters en amazones hier volgend jaar de medailles in verschillende takken van de hippische sport. Ook sporters in de moderne vijfkamp (schermen, zwemmen, paardrijden en laserloop) strijden in Versailles om goud, zilver en brons.

Daarna rijden de renners Parijs binnen, waar het overgrote deel van de olympische sporten op het programma staan. Te veel om op te noemen. Het recept voor de slotrit in de Tour de France is wel bekend. Na een passage aan het wereldberoemde museum Louvre – waar Tour-fotografen jaarlijks de meest adembenemende en iconische beelden proberen te schieten – komen de renners voorbij het Palace de la Concorde en rijden ze de Champs-Élysées op.

Ze passeren al snel de finishlijn, waarna nog zeven rondes van zes en een halve kilometer wachten. Het wegdek is er niet al te best, maar de befaamde shots tijdens de massasprints maken dat volledig goed. Vorig jaar won Jasper Philipsen. Mark Cavendish is er recordhouder met vier overwinningen.

Zondag 23 juli, etappe 21: Saint-Quentin en Yvelines – Parijs (Champs Elysées)

Officieuze start: 16:30 uur

Officiële start: 16:40 uur

Finish: tussen 19:25 en 19:50 uur

Afstand: 117,5 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte du Pavé des Gardes: tussen 17.40 en 17.50

Tussensprint Haut des Chamsps-Élysées: tussen 18.30 en 18.40

Favorieten

De Champs-Élysées zorgt altijd voor een sprint op zich, maar we kunnen er niet onderuit dat Jasper Philipsen de absolute topfavoriet is voor de slotetappe van deze Tour de France. De kopman van Alpecin-Deceuninck is al zeker van eindwinst in het puntenklassement, won al vier etappes en was in de slotweek ook twee keer de snelste achter een groep met vluchters. Zelfs diep in de derde week is Philipsen dus nog fris. Vorig jaar won hij de etappe in Parijs al en nu heeft hij met Mathieu van der Poel ook nog eens een luxe lead-out voor zich.

Schrijf Philipsen maar op om hier de puntjes op de i te zetten. Mocht hij daadwerkelijk winnen, dan voegt hij zich in een illuster rijtje met renners die minimaal vijf (!) etappes in een Tour de France winnen. Eerder deze eeuw gingen mede-sprinters Marcel Kittel en Mark Cavendish hem voor.

Lees ook: Tour 2023: Veelwinnaar Philipsen in de voetsporen van Cavendish, Kittel en Armstrong

Wie wordt de grootste concurrent van Philipsen op de Champs-Élysées? Dan kijken we toch naar Dylan Groenewegen. De sprinter van Jayco AlUla heeft de bergen goed doorstaan en liet afgelopen vrijdag in de etappe naar Poligny zien dat hij ook zich ook nog kon smijten in de achtervolging. Met zijn vorm zit het wel goed, maar is hij snel genoeg om Philipsen te verslaan? In Moulins was Groenewegen het dichtst bij met een tweede plaats. Winnen in Parijs, daar weet de Amsterdammer alles van sinds zijn zege in 2017.

Een keer werd Jasper Philipsen geklopt in een direct sprintduel in deze Tour. Dat was op de oplopende aankomst in Limoges, waar Mads Pedersen naar de zege sprintte. De Deen van Lidl-Trek hoopte een gooi te doen naar de groene trui, maar hij kon in de vlakke sprints niet uitblinken. Wel heeft hij door aanvallend koersen, tussensprints en diverse korte uitslagen een tweede plek in het puntenklassement afgedwongen. Met een powersprint in Parijs kan Pedersen zomaar verrassen, zeker als de steentjes er nat bij liggen.

Meerdere sprinters hebben de Tour de France al verlaten. Je hoeft dus niet meer te zoeken naar Wout van Aert, Fabio Jakobsen, Mark Cavendish, Caleb Ewan en Phil Bauhaus. Dat betekent dat de weg open ligt voor renners van de tweede lijn voor een mooie uitslag bij het officieuze WK voor sprinters (al zal men daar in Schoten graag over in discussie willen).

Bij BORA-hansgrohe zal, onder meer door Danny van Poppel, gewerkt worden voor de Belg Jordi Meeus, die in Bordeaux al naar een zesde plaats sprintte. Astana Qazaqstan heeft de focus verlegd van Cavendish naar Cees Bol, die voor eigen kansen mag rijden en afgelopen week in Bourg-en-Bresse knap derde werd in de pelotonsprint. Dat gebeurde weliswaar achter drie vluchters die net voor het peloton uit bleven.

Over machtssprinters gesproken; Uno-X zal alles op alles zetten om nog eens een gooi te doen naar ritwinst in de allereerste Tour de France van de ploeg. Het koppel Søren Waerenskjold en Alexander Kristoff zal zich willen mengen in de massasprint. De ervaren Noor voelt zich thuis als het lichtjes regent, maar deze Tour wil het in de sprints nog niet lukken. Een zesde plaats in Moulins is tot nu toe zijn beste uitslag.

De Tour van Team dsm-firmenich is enigszins teleurstellend, dat heeft de Nederlandse ploeg al erkend. Op de slotdag kan de hele ronde gered worden door sprinter Sam Welsford, maar hij komt maar niet aan sprinten toe. In Moulins was hij tiende en afgelopen week werkte de ploeg zich uit de naad voor uiteindelijk een twintigste plaats van Welsford.

Bryan Coquard (Cofidis) en Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) willen we graag noemen. Zij komen het best tot hun recht op licht oplopende aankomsten en laat de finish op de Champs-Élysées toch enigszins hellend zijn. De Fransman was al twee keer vierde en zou zomaar als een duveltje uit een doosje kunnen komen. Girmay werd derde in Bordeaux, maar lijkt toch wat moeite te hebben met de massasprints in zijn eerste Tour.

Dan zijn er nog een aantal rappe mannen die mogen hopen van een plek in de top-10, of als ze geluk hebben een top-5. Denk aan de afzwaaiende Peter Sagan (TotalEnergies), Corbin Strong (Israel-Premier Tech), de verrassende Luca Mozzato (Arkéa-Samsic) of krachtsprinter Nikias Arndt (Bahrain Victorious). De vraag is ook of Christophe Laporte van Jumbo-Visma voor zijn kansen mag gaan, of dat hij de eindzege van Jonas Vingegaard gaat vieren.

De verwachte motregen kan het scenario dat een aanvaller wint wel in de kaart spelen. Al jarenlang roepen we dat we op zoek zijn naar een opvolger voor Alexander Vinokourov, die in 2005 de sprinters verraste. Wie zouden dat dit jaar kunnen zijn? Als we naar afgelopen week kijken, durven we Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Pascal Eenkhoorn en Victor Campenaerts (Lotto Dstny) wel op te schrijven. Zij hebben geen sprinters meer om voor te werken.

In die categorie willen we ook Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Fred Wright (Bahrain Victorious) en Oliver Naesen (AG2R Citroën) noemen. En wat is een voorbeschouwing zonder de naam van Mathieu van der Poel? Philipsen erkende dat het mogelijk is om in Parijs de sprinttrein om te draaien, waarbij hij als dank de lead-out doet voor Van der Poel. Maar of dat een serieus scenario is in de ploegbus van Alpecin-Deceuninck…

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jasper Philipsen

*** Dylan Groenewegen, Mads Pedersen

** Jordi Meeus, Bryan Coquard, Cees Bol

* Alexander Kristoff, Sam Welsford, Biniam Girmay, Kasper Asgreen

Lees ook: Tour de France 2023: Alle deelnemers en rugnummers op een rij

Weer en TV

Volgens Weeronline is er zondag liefst 90% kans op neerslag in Parijs. Het is maximaal 23 graden Celsius, maar ook bewolkt en met miezerregen gaat het gevaarlijk glad worden op de steentjes van de Champs-Élysées. Ook de wind gaat een rol spelen, die komt met windkracht 4 uit het zuidwesten.

Eurosport, NOS en Sporza hebben de uitzendrechten voor de Tour de France. De tv-uitzendingen beginnen vlak voor de start om 16.30 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.