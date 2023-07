Tour 2023: Victor Lafay loopt lichte hersenschudding op bij val in voorlaatste rit

In het zicht van de haven: Victor Lafay moest zaterdag – in de voorlaatste etappe naar Le Markstein – alsnog de Tour de France verlaten. De Franse renner van Cofidis, winnaar van de tweede etappe naar San Sebastián, bleek na een valpartij niet meer in staat om zijn weg te vervolgen.

Lafay liep bij zijn valpartij een lichte hersenschudding op, zo bleek na enkele medische onderzoeken in het ziekenhuis van Colmar. Ook heeft hij last van heel wat schaafwonden en moest zijn gezicht, rechterelleboog en linkerknie worden gehecht. “Beterschap, kampioen!”, steekt zijn werkgever Cofidis hem via social media een hart onder de riem.

De 27-jarige Lafay begon sterk aan de Tour de France, door in San Sebastián de tweede etappe op zijn naam te schrijven. Daarmee hield hij Wout van Aert van zijn tiende Tourritwinst. Een dag eerder was Lafay ook al zesde geëindigd in de openingsetappe naar Bilbao. In het verdere vervolg van de Tour verdween de Franse puncheur uit beeld. Lafay was de 26e opgever in de Ronde van Frankrijk.

Lees ook: Tour de France 2023: De uitvallers

Lafay komt nu nog uit voor Cofidis, maar de renner is einde contract en maar liefst vijf WorldTeams zouden interesse hebben. Volgens oud-renner Christophe Le Mével, de zaakwaarnemer van Lafay, is INEOS Grenadiers ‘de eerste optie’ op tafel. Welke vier ploegen nog meedingen om de handtekening van de 27-jarige Lafay, is niet bekend. Wel is duidelijk dat Cofidis probeert om zijn goudhaantje te behouden.

Lees ook: ‘INEOS Grenadiers en vier andere WorldTeams tonen interesse in revelatie Victor Lafay’