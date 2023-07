‘INEOS Grenadiers en vier andere WorldTeams tonen interesse in revelatie Victor Lafay’

Victor Lafay was dé revelatie van het openingsweekend van de Tour de France. Hij bezorgde Cofidis zondag de eerste etappezege in de Ronde van Frankrijk sinds 2008, maar het is nog maar de vraag of hij ook volgend jaar in het rood-wit rijdt. Lafay is einde contract en maar liefst vijf WorldTeams, waaronder INEOS Grenadiers, tonen interesse in de puncheur. Dat meldt L’Équipe.

In de openingsrit van de Tour kon Lafay als enige Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard volgen toen deze topfavorieten voor de eindzege doortrokken op de Côte de Pike. Een dag later reed hij naar de dagzege in San Sebastián dankzij een late uitval. De belangstelling van INEOS Grenadiers is echter niet gebaseerd op deze prestaties, want de Britse ploeg was al langer in gesprek met Lafay.

Volgens oud-renner Christophe Le Mével, de zaakwaarnemer van Lafay, is INEOS Grenadiers ‘de eerste optie’ op tafel. Welke vier ploegen nog mee meedingen om de handtekening van de 27-jarige renner, is niet bekend. Wel is duidelijk dat Cofidis probeert om Lafay te behouden.

Voor Lafay was de zege in San Sebastián overigens niet zijn eerste overwinning in een grote ronde. Twee jaar terug boekte hij, vanuit de vroege vlucht, ook al dagsucces in de Ronde van Italië. Dit seizoen was hij dan weer de beste in de Classic Grand Besançon Doubs, een Franse eendagskoers die finisht op een klim van bijna vier kilometer aan ruim negen procent. Ook werd hij zesde in de Waalse Pijl.