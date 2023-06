Tour 2023: Victor Campenaerts maakt toch deel uit van selectie Lotto Dstny

Lotto Dstny heeft zijn ploeg voor de 110de Tour de France bekendgemaakt. Een opvallende naam in de selectie: die van Victor Campenaerts. De Belg liet eerder nog weten dat hij dit jaar niet aan de start zou verschijnen van de Tour, maar de plannen zijn – na een uitstekende Critérium du Dauphiné – toch gewijzigd.

De Belgische formatie gaat niet met klassementsambities van start in de komende Ronde van Frankrijk. De formatie mikt op ritzeges. In de vlakke etappes rekent Lotto Dstny op zijn sprinttroef Caleb Ewan. De Australiër heeft – met ‘locomotieven’ Florian Vermeersch, Frederik Frison, Jacopo Guarnieri en Jasper De Buyst – de beschikking over een heuse sprinttrein.

“Caleb won al vijf ritten in de Tour de France en wil dat aantal verder aandikken in de komende editie”, blikt sportief manager Kurt Van de Wouwer vooruit in een perscommuniqué van Lotto Dstny. “De voorbije twee jaar kende hij zijn portie pech in de Tour en ook de voorbije maanden liepen niet meteen van een leien dakje, maar hij blijft één van de snelste renners van het peloton en hij is onze grootste kans op een ritzege.”

“Daarom hebben we hem goed omringd met Jasper De Buyst – die de voorbije weken een uitstekende vorm etaleerde – en Jacopo Guarnieri als belangrijke pionnen in de sprinttrein. Florian en Frederik krijgen de taak om die trein in goede positie te lanceren en zullen in andere ritten hun kans krijgen om in de aanval te trekken.”

Debuut voor Van Gils en Eenkhoorn

Pascal Eenkhoorn, Victor Campenaerts en Maxim Van Gils zijn de andere vrijbuiters binnen de ploeg. Van de Wouwer: “In de iets lastigere ritten of overgangsetappes zijn zij onze troeven. Victor liep een ernstige blessure op in het voorjaar, werkte hard aan zijn herstel en toonde in de Dauphiné alvast een uitstekende vorm en verdiende daar zijn selectie. We zijn ervan overtuigd dat hij zich ook in de Tour kan laten zien.” De Deen Andreas Kron is er wegens ziekte niet bij.

Met Van Gils en Eenkhoorn maken twee Lotto Dstny-renners hun debuut in de Tour de France. “Pascal deed al heel wat ervaring op de voorbije jaren en proeft nu van de Ronde van Frankrijk, waar hij zijn kans mag wagen in de iets lastigere ritten”, duidt Van de Wouwer. “Maxim is de jongste van de bende met zijn 23 lentes en start zonder stress. Na zijn uitstekende Ardennencampagne in het voorjaar hebben wij er vertrouwen in dat hij ook in de Ronde van Frankrijk zijn talent kan laten zien.”

