Tour 2023: Verschillen tussen de favorieten na etappe 16 – Is de Tour beslist?

Tien seconden. Dat was het verschil tussen de nummer één en de nummer twee van de Tour de France na vijftien dagen koers. Maar op de zestiende dag sloeg geletruidrager Jonas Vingegaard genadeloos hard toe. Tadej Pogacar staat dus ineens op forse achterstand, om over de andere favorieten nog maar te zwijgen. WielerFlits zet de belangrijkste verschillen in het algemeen klassement op een rij.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 16 van de Tour de France

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in 63u40653s

2. Tadej Pogacar (UAE Emirates) op 1m48s

3. Adam Yates (UAE Emirates) op 8m52s

4. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) op 8m57s

5. Jai Hindley (BORA-hansgrohe) op 11m15s

6. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) op 12m56s

7. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) op 13m6s

8. Simon Yates (Jayco AlUla) op 13m46s

9. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 17m38s

10. Felix Gall (AG2R Citroën) op 18m19s

11. Guillaume Martin (Cofidis) op 19m56s

12. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 22m32s

13. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) op 25m21s

14. Mikel Landa (Bahrain Victorious) op 28m18s

15. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) op 37m24s

Uitgevallen klassementsrenners:

Enric Mas (Movistar)

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost)

Romain Bardet (Team DSM)

Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty)

