Jonas Vingegaard na imponerende tijdrit: “Beste tijdrit die ik ooit heb gereden”

Jonas Vingegaard zette in de zestiende etappe een reuzestap richting eindwinst in de Tour de France door zijn grote rivaal Tadej Pogacar op ruim anderhalve minuut achterstand te rijden in de lastige tijdrit naar Combloux. “Er komen nog moeilijke ritten aan”, hield hij echter een slag om de arm.

Via de ploegradio vertelde zijn ploegleider Grischa Niermann dat de Deen vandaag ging laten zien wie de beste is. Vingegaard zelf kreeg echter weinig mee van deze boodschap. “Op dat moment reed ik denk ik tussen veel publiek, want ik heb dat niet gehoord. Maar van wat ik wel heb gehoord heeft de ploeg me goed begeleid via de radio”, zei hij.

Voor Vingegaard is het pas zijn eerste tijdritzege in de Tour de France. “Ik voelde me geweldig vandaag. Het is de beste tijdrit die ik ooit heb gereden. Ik ben erg trots op wat ik heb gedaan en ben heel blij met de winst. Ik heb ook mezelf verrast. Ik verwachtte niet om het zo goed te doen”, aldus de gele truidrager.

“Moeten blijven vechten”

De 26-jarige coureur leek hard van start te gaan, maar bleek zijn tijdrit goed te hebben ingedeeld. “De tijdrit bestond eigenlijk uit vier delen. Eerst een vlak gedeelte, dan de eerste klim waar je echt hard moest gaan. Dan de afdaling en het vlakke deel waarin je kon herstellen. Dan was het vol gas op de laatste klim, maar niet helemaal, want ik moest ook nog wat overhouden voor de laatste oplopende kilometers”, analyseerde hij.

Vingegaard,die nu bijna één minuut en 48 seconden voorsprong heeft op nummer twee Pogacar, is echter voorzichtig over de eindzege. “Er komen nog veel moeilijke etappes aan. We moeten blijven vechten en ik kijk uit naar wat nog komen gaat”, blikte hij nog vooruit.