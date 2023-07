Tour 2023: Renners Jumbo-Visma dragen speciaal tenue in slotrit naar Parijs

Het is een bijzondere dag voor Jumbo-Visma: de Nederlandse ploeg gaat vandaag voor de tweede keer op rij de Tour de France winnen. Om dat te vieren, dragen de renners in de slotrit naar Parijs een speciaal tenue. Jonas Vingegaard rijdt bovendien met een fiets die matcht bij zijn gele trui.

De renners van Jumbo-Visma reden de hele Tour de France al in een ander tenue dan gewoonlijk. In samenwerking met de Efteling ontwierp het team voor deze ronde The Vélodrome. Deze outfit bevat al meer zwart dan het reguliere kleding van de ploeg, maar voor de slotrit van de Tour hebben ze daar nog een schepje bovenop gedaan. Ditmaal is het shirt van voren helemaal zwart.

🇫🇷 #TDF2023 A touch of yellow for the whole team. 💛 A special kit to celebrate our Tour de France victory. ✨ #rideyourdreams — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 23, 2023

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 21 slotrit naar Parijs – Sprinten en champagne